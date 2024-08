Tragedia en Brasil: el testimonio de tres personas que perdieron el vuelo fatal que se accidentó en San Pablo

La aerolínea Veopass confirmó que el avión, con capacidad para 68 personas y que realizaba el vuelo 2283, iba con 62 personas a bordo. No hubo sobrevivientes.

Tras la tragedia del vuelo de VoePass que se estrelló en Vinhedo , estado de San Pablo , en la que murieron 62 personas , salieron a la luz historias de al menos tres personas que no abordaron el avión por distintos motivos.

"Alrededor de las 10:40," continuó, "un empleado de VoePass me informó que ya no podría embarcar porque faltaba menos de una hora para la salida. Aunque discutí con él, al final esa decisión fue la que me salvó la vida”, comentó conmovido. Tras enterarse del trágico accidente, Assis buscó al empleado que le impidió embarcar para darle un abrazo, reconociendo que “solo cumplía con su trabajo”.