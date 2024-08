Tragedia aérea en Brasil: recuperan los primeros cuerpos del avión que se cayó en San Pablo y abren una investigación

Las autoridades de Valinhos confirmaron que no hubo sobrevivientes. En el vuelo 2283 con destino a Guarulhos viajaban 62 personas.

Caída avión Brasil.mp4 El momento en que el avión pierde altura y se accidenta en San Pablo.

Tragedia en Brasil: se abrió una investigación

La aeronave partió de Cascavel con destino al aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, llevando a bordo 57 pasajeros y cuatro tripulantes, según informó la compañía VoePass Linhas Aéreas, anteriormente conocida como Passaredo. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó tres días de luto en el país.

Aún no se determinó cómo ocurrió el accidente. La Fuerza Aérea brasileña informó que la aeronave perdió contacto con el radar a las 13.22 (hora local) y que la tripulación en ningún momento "declaró una emergencia ni estar bajo condiciones meteorológicas adversas".

En el marco de la investigación encabezada por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos de Brasil (Cenipa), sus peritos analizan en Brasilia las informaciones de las cajas negras que contienen grabaciones de la cabina y datos del vuelo.

Esas "importantes informaciones nos podrán contar lo que ocurrió en este trágico evento", dijo el brigadier Marcelo Moreno, jefe del Cenipa.

Se salvaron de milagro: la historia de tres pasajeros que no llegaron a subirse al vuelo fatal

Luego de que se conociera la tragedia, salieron a la luz historias de al menos tres personas que no abordaron el avión por distintos motivos.

Adriano Assis, uno de los pasajeros que perdió el vuelo, quien compartió su experiencia en una entrevista con TV Globo directamente desde el aeropuerto. “Cuando llegué, esperaba el vuelo, pero ni el tablero de llegadas y salidas ni los anuncios por los micrófonos ofrecían información alguna. Tampoco había personal de VoePass en el mostrador”, comenzó el relato de Assis.

"Alrededor de las 10:40," continuó, "un empleado de VoePass me informó que ya no podría embarcar porque faltaba menos de una hora para la salida. Aunque discutí con él, al final esa decisión fue la que me salvó la vida”, comentó conmovido. Tras enterarse del trágico accidente, Assis buscó al empleado que le impidió embarcar para darle un abrazo, reconociendo que “solo cumplía con su trabajo”.

Además de Assis, otros dos pasajeros compartieron con el portal de noticias local CGN que también se sintieron desorientados en el aeropuerto de Cascavel y, finalmente, no se les permitió abordar. En el momento, confesaron haber sentido frustración por no poder subir al avión, pero ese enojo pronto se transformó en alivio. “Volví a nacer”, expresó uno de ellos.