Diversos testimonios señalaron que, al finalizar la jornada de clases, el lugar es usado con fines ilegales por el sereno del lugar. La persona denunciada, además, sería pareja de la actual directora de la institución.

Se trata del establecimiento Mi Ilusión, que funcionaba como espacio de educación inicial y recibía a entre 40 y 50 chicos de entre 3 y 5 años.

Un jardín de infantes de Villa Trujui, partido bonaerense de Moreno , se encuentra en investigación luego de que la Policía encontrara armas y municiones . Diversos testimonios apuntan que el lugar habría sido utilizado como desarmadero de autos y punto de venta de drogas .

Se trata del establecimiento Mi Ilusión, que funcionaba como espacio de educación inicial y recibía a entre 40 y 50 chicos de entre 3 y 5 años. Sin embargo, familiares de la fundadora y vecinos sostienen que, al terminar las clases, el predio se utilizaba con otros fines.

Allí habría vivido un hombre que trabajaba como sereno y que, según los testimonios, protagonizaba episodios de violencia que incluían disparos al aire.

La situación llegó a su punto máximo este martes por la noche, cuando el hombre habría comenzado a disparar. Al llegar, los efectivos policiales encontraron resistencia de parte del sospechoso, quien habría intentado evitar su detención con un cuchillo. Durante el procedimiento, secuestraron armas y cartuchos de distintos calibres.

En una recorrida posterior, los denunciantes también mostraron municiones que todavía permanecían dentro de una de las aulas. Ariel, hijo de la fundadora del jardín, aseguró que los problemas comenzaron meses atrás, con la llegada del supuesto sereno, a quien identificó como pareja de la actual directora, Nancy Beatriz Lamas .

Familiares de la fundadora y vecinos sostienen que, al terminar las clases, el predio se utilizaba con otros fines. Captura TN

También denunció que el establecimiento era utilizado para desarmar vehículos y que allí había autos con pedido de captura. Según su relato, algunas personas se acercaban para reclamar deudas y otras para comprar drogas, citó TN.

La acusación también apunta a presuntas irregularidades en la conducción de la institución. Ariel sostuvo que Lamas se habría aprovechado de una enfermedad de su madre para quedarse con el control del establecimiento mediante firmas falsificadas. La directora, según los testimonios recogidos, habría negado conocer las actividades que ocurrían dentro del predio.

Las voces de las familias

Las familias también manifestaron su preocupación. Una de las madres contó que había advertido previamente sobre la presencia del hombre y que incluso le había informado a la directora que tenía una restricción perimetral por amenazas. Pese a eso, aseguró que el sospechoso ingresó al jardín y permaneció allí.

Ahora, los padres reclaman explicaciones y garantías para sus hijos. Muchos no saben dónde continuarán su escolaridad y cuestionan la falta de controles sobre el establecimiento. Mientras avanza la investigación, también piden que las autoridades educativas y municipales intervengan para determinar cómo pudo funcionar durante meses la institución en esas condiciones.