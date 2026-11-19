El catálogo permite conocer la historia, las características y la ubicación de monumentos y esculturas porteñas. También reúne documentación histórica para estudiantes e investigadores.

El MOA conserva y restaura el patrimonio escultórico de Buenos Aires, con piezas distribuidas en calles, plazas y parques de la Ciudad.

Cada escultura y monumento de Buenos Aire s tiene una historia, y parte de ella se conserva en el MOA (Monumentos y Obras de Arte) , el taller porteño encargado de restaurar y preservar el patrimonio escultórico de la Ciudad . Ahora, el espacio avanza en su proceso de modernización con la digitalización de parte de su archivo , que ya puede consultarse a través de internet.

De esta manera, vecinos, estudiantes e investigadores pueden acceder a la ficha técnica de cada pieza , conocer sus principales características y consultar su ubicación en un mapa. Para quienes necesiten profundizar, también está disponible el nuevo archivo físico del taller, que reúne documentos históricos de las obras, algunos con más de 100 años de antigüedad.

"La Ciudad es única por las esculturas, los monumentos y las obras de arte que habitan sus calles, parques y plazas. Tenemos un taller increíble que se encarga de preservar el patrimonio escultórico porteño. Disponibilizar el archivo del MOA es un paso más para acercarlo a los vecinos”, sostuvo el ministro de Espacio Público de la Ciudad, Ignacio Baistrocchi .

La herramienta ya se encuentra disponible en la web oficial del Gobierno porteño, buenosaires.gob.ar/inicio/moa . Allí, los usuarios pueden buscar las obras por su nombre o por el artista que las realizó y consultar información que incluye una imagen de la ficha técnica conservada en el archivo y una breve biografía del autor.

El catálogo abarca las piezas emplazadas en el espacio público porteño, desde monumentos de grandes dimensiones hasta bustos, fuentes y esculturas ubicadas en plazas y parques. Está destinado tanto a quienes quieran conocer más sobre las obras de su barrio como a estudiantes e investigadores que busquen una primera aproximación para sus trabajos.

Qué documentos conserva el archivo del MOA

Cada obra ubicada en el espacio público de Buenos Aires cuenta con una carpeta propia en el MOA, donde se recopilan documentos históricos y registros de las intervenciones que recibió a lo largo de los años. El archivo físico reúne más de 300 cajas y 2.500 carpetas con fichas técnicas, fotografías, planos, notas periodísticas, documentos administrativos, biografías de artistas y correspondencia.

El acervo se amplía a medida que nuevas esculturas y monumentos se incorporan al patrimonio público o se registran trabajos de restauración. Toda esa documentación resulta fundamental para los restauradores, ya que permite conocer las condiciones originales de cada pieza y contar con datos precisos para reponer o reconstruir partes vandalizadas, robadas, deterioradas o afectadas por las condiciones climáticas y el paso del tiempo.

Además, el archivo incorpora nuevas herramientas de registro. Entre ellas, se encuentran modelados 3D de las piezas repuestas en el monumento Carta Magna y Cuatro Regiones Argentinas, conocido como Monumento a los Españoles, que podrían servir como referencia ante futuras reposiciones. También se conservan mapeos de diagnóstico e intervención realizados a partir de imágenes de drones, como los que se utilizaron en la fuente monumental Las Nereidas.

El archivo físico del MOA reúne más de 300 cajas y 2.500 carpetas con fotografías, planos, documentos históricos y registros de restauración.

Si bien el archivo está pensado principalmente para estudiantes e investigadores, cualquier interesado puede solicitar una visita para consultar la documentación de una obra. Para hacerlo, debe escribir a [email protected].

El MOA cumplió 70 años y renovó sus instalaciones

El MOA cumplió 70 años desde su creación en 1956, cuando la entonces Municipalidad de Buenos Aires puso en marcha el Departamento de Monumentos y Obras de Arte, dependiente de la Dirección de Paseos. El objetivo era cuidar y restaurar el patrimonio de arte público de la Ciudad, que comenzaba a crecer.

Desde 1953, el escultor Jesús Páez Torres ya realizaba tareas de mantenimiento de monumentos y esculturas junto a un ayudante. Con la formalización del MOA, el equipo pasó a estar integrado por cuatro personas, dos escultores principales y dos ayudantes, que trabajaban en talleres ubicados debajo de las vías ferroviarias, en la zona de las avenidas Dorrego y Figueroa Alcorta. De esos primeros años quedaron fotografías que permiten reconstruir el desarrollo del equipo y sus trabajos.

Con el correr de los años, el taller comenzó a ganar reconocimiento en el ámbito artístico local. En 1964, el diario La Nación publicó una primera nota sobre sus tareas, en la que mencionó a escultores como Páez Torres y Blas Gurrieri. Cuatro años después, en 1968, el espacio recibió la visita del pintor Benito Quinquela Martín y de Antonieta Ferrario, modelo utilizada por Lucio Correa Morales para la obra La Cautiva (1905). También pasaron por sus instalaciones los escultores Antonio Miguel Nevot, Luis Rovati, Antonio Devoto y Horacio Juárez.

El MOA se ocupa de preservar y restaurar monumentos y esculturas emplazados en distintos puntos de la Ciudad, entre ellos los vinculados al general Carlos María de Alvear.

La mudanza a Plaza Sicilia y la profesionalización del taller

En 1983, bajo la dirección del escultor Antonio Scarpato, el MOA se trasladó a su sede actual en Plaza Sicilia. Allí funcionaba una construcción que había integrado el conjunto del caserón de Juan Manuel de Rosas. En 1887, Rufino Varela y Compañía había instalado en ese lugar la primera usina eléctrica de la Ciudad, que abasteció a Palermo hasta 1916. Tras quedar fuera de servicio, el edificio se utilizó como depósito municipal de kerosén.

El traslado permitió acondicionar dos grandes naves de trabajo, una oficina administrativa y un playón destinado a las esculturas en tránsito y a las restauraciones que, por sus dimensiones o materiales, debían realizarse al aire libre. En un edificio cercano, conocido como "El Tambito", también se instaló la Escuela de Restauración, especializada en conservación y restauración escultórica. La infraestructura y el espacio de formación contribuyeron a impulsar la profesionalización del área.

En 1995 se incorporó el PREMOA (Programa de Recuperación de Monumentos y Obras de Arte), coordinado por Silvia Méndez y financiado por la Fundación del Banco Ciudad. El programa otorgó becas a 15 estudiantes y egresados de las escuelas municipales de arte Lola Mora, Yrurtia y Manuel Belgrano. Algunos de los restauradores que hoy integran el MOA ingresaron a través de esa iniciativa.

En 2023 comenzó el proceso de creación del Archivo del taller, con tareas de organización, sistematización y preservación de los documentos vinculados al arte público porteño.

El Pensador, de Auguste Rodin, es una de las esculturas emblemáticas que forman parte del patrimonio artístico de Buenos Aires.

Las obras de modernización que se realizaron en 2025

Con la actual gestión del Gobierno de la Ciudad, el MOA inició una nueva etapa de renovación. En octubre de 2025 se completó un proyecto integral de puesta en valor, modernización y ampliación del taller, que incluyó la restauración de las naves históricas y la reorganización de los espacios de trabajo. También se incorporaron nuevas herramientas, mesadas y estanterías para mejorar el orden y facilitar las tareas cotidianas del equipo.

El espacio funciona, además, como un museo a cielo abierto, donde se exhiben obras que están en proceso de restauración. En el nuevo Patio de Esculturas se encuentran piezas que debieron ser retiradas de sus emplazamientos originales luego de sufrir vandalismo o daños provocados por el clima y el desgaste, con el objetivo de garantizar su preservación.

La renovación contempló también la construcción de un pabellón abierto al público, con un salón de usos múltiples y espacios destinados a charlas, actividades y exposiciones para investigadores, vecinos y visitantes. Asimismo, se reacondicionaron los exteriores y se instaló una pérgola metálica que conecta las áreas de trabajo con el nuevo pabellón, generando zonas de sombra para las esculturas que se conservan al aire libre.

Por primera vez, el MOA cuenta con un sector específico dentro del taller para resguardar su archivo físico. El área fue equipada con estanterías y planeras metálicas ignífugas e hidrófugas, además de sistemas que permiten mantener estables las condiciones de temperatura y humedad para proteger los documentos.

El taller ubicado en Plaza Sicilia reúne esculturas en proceso de restauración y piezas que fueron retiradas del espacio público para garantizar su conservación.

Visitas guiadas gratuitas durante todo el año

El MOA permanece abierto al público de lunes a viernes, de 10 a 17, durante todo el año. En ese horario se puede ingresar libremente al Patio de Esculturas y participar de visitas guiadas gratuitas de aproximadamente una hora, que permiten conocer la historia del taller, su archivo y las tareas que realizan los restauradores.

Los recorridos pueden realizarse sin reserva previa o coordinarse por correo electrónico a [email protected].

El taller también organiza visitas destinadas a escuelas primarias y secundarias, que ya pueden solicitar fechas para llevar a sus estudiantes. A su vez, durante el año se desarrollan recorridos temáticos por monumentos ubicados en diferentes puntos de la Ciudad, en coordinación con el área de Gobierno y Vínculo Ciudadano.