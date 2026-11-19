Primavera Sound Buenos Aires 2026: tres escenarios y horarios confirmados con Gorillaz y The Strokes a la cabeza + Agregar ámbito en









Con una grilla que equilibra figuras icónicas de la música global y lo más destacado de la escena local, el público ya puede planificar su recorrido para vivir dos días inolvidables los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Será un fin de semana a pura música.

Primavera Sound Buenos Aires 2026 confirma los horarios oficiales de todas sus presentaciones, desplegando una experiencia sonora de primer nivel a través de tres escenarios en el Club Ciudad.

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Con una grilla que equilibra figuras icónicas de la música global y lo más destacado de la escena local, el público ya puede planificar su recorrido para vivir dos días inolvidables los próximos sábado 28 y domingo 29 de noviembre. Las últimas entradas están disponibles en la web oficial de Enigma Tickets.

Lineup y horarios por día del Primavera Sound Buenos Aires Sábado 28 de noviembre: Gorillaz, Yung Lean, CMAT, Danny L Harle, Ecco2k, Marilina Bertoldi, Jaime Sin Tierra, John Talabot, Juliana Gattas, Los Thuthanaka, Metrika, Model/Actriz, Nick León, Ambik, Chechi de Marcos, LISA SCHA, María Wolff, El Nota, wiranda johansen.

Domingo 29 de noviembre: The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Courtney Barnett, underscores, Juana Molina, Santiago Motorizado, Smerz, Juana Aguirre, Machine Girl, Mannequin Pussy, Sophia Stel, This Is Lorelei, Candelabro,Babeblade, Fin del Mundo, Pizza, sunlid, Yeyo.

El Club Ciudad será el escenario donde miles de personas volverán a encontrarse para vivir dos jornadas atravesadas por el espíritu que convirtió a Primavera Sound en uno de los festivales más prestigiosos del mundo: una curaduría artística de excelencia, descubrimiento musical, diversidad, innovación y una experiencia que va mucho más allá de los escenarios y una sucesión de shows.

Cambios en la grilla del Primavera Sound Por motivos ajenos al festival y a la artista, Cara Delevingne no formará parte de esta edición de Primavera Sound Buenos Aires. Su actuación en Primavera Sound São Paulo sí se celebrará según lo previsto. Por otro lado, Nation of Language por prescripción médica no podrá viajar a nuestro país. Por tal motivo, no contaremos con la banda en el Festival (tampoco estarán presentes en la jornada del 30/11 de Primavera en la Ciudad en Deseo Club). Por último, la actuación de Babeblade cambia de sábado a domingo.

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