Tiroteos en el sur de Brasil: se registraron al menos ocho muertos y varios heridos + Agregar ámbito en









Los hechos se produjeron en Porto Alegre y Alvorada entre la noche del domingo y la madrugada del lunes. La Policía investiga si los siete ataques fueron coordinados y si están vinculados con organizaciones criminales.

Conmoción en Porto Alegre, capital del estado brasileño de Rio Grande do Sul, tras una serie de ataques a tiros que dejó al menos ocho muertos.

Siete ataques a tiros dejaron ocho muertos y cinco heridos en el sur de Brasil. Los hechos ocurrieron entre la noche del domingo y la madrugada del lunes en Porto Alegre, capital del estado de Rio Grande do Sul, y en Alvorada, una localidad de su área metropolitana. La Policía Civil investiga si los episodios están relacionados y analiza la posible participación de organizaciones criminales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los ataques se concentraron principalmente en distintos barrios de la zona norte de Porto Alegre y en el municipio de Alvorada. Según las primeras reconstrucciones, los agresores se desplazaban en autos o motocicletas y disparaban contra personas que se encontraban en la calle o en establecimientos comerciales.

El episodio con mayor cantidad de víctimas ocurrió en el barrio Sumaré, en Alvorada. Allí, cuatro personas que estaban en un local comercial fueron atacadas por ocupantes de un vehículo que se acercó al lugar y abrió fuego. Tres murieron en el establecimiento, mientras que la cuarta víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció posteriormente.

En Porto Alegre también se registraron varios hechos violentos en los barrios Mário Quintana, Santa Rosa de Lima, Rubem Berta y Parque Santa Fé. Los ataques dejaron otras cuatro víctimas fatales y varias personas heridas, algunas de las cuales debieron ser hospitalizadas.

La violencia se extendió por distintos barrios del sur de Brasil, entre ellos Sumaré, en Alvorada, y Mário Quintana, Santa Rosa de Lima, Rubem Berta y Parque Santa Fé, en Porto Alegre. Investigan posibles enfrentamientos entre bandas criminales en Brasil Los investigadores buscan determinar si los distintos tiroteos forman parte de una misma secuencia de violencia. Una de las hipótesis iniciales apunta a posibles enfrentamientos entre grupos delictivos que operan en la región, aunque las autoridades todavía no confirmaron una conexión entre todos los casos.

La Policía continúa con las tareas para reconstruir cómo ocurrieron los ataques, identificar a los responsables y establecer los motivos de los hechos. Hasta el momento, no se habían informado detenciones.

Temas Brasil

Tiroteo