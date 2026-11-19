Un arquero brasileño espera dos hijas con distintas mujeres y una de ellas rompió el silencio + Agregar ámbito en









La noticia se conoció luego de que Rai Araújo confirmara que transita el sexto mes de embarazo. Por su parte, Rauany Barcellos, expareja del futbolista, está próxima a dar a luz a Pétala.

Hugo Souza, arquero del Corinthians, será padre de dos niñas con dos mujeres diferentes.

El arquero brasileño Hugo Souza, una de las figuras del Corinthians, espera dos hijas con distintas mujeres. La noticia se conoció luego de que la influencer Rai Araújo confirmara que está embarazada de seis meses. Al mismo tiempo, Rauany Barcellos, expareja y ex prometida del futbolista, cursa el octavo mes de embarazo de Pétala, la primera hija que tendrá con el deportista.

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Araújo habló sobre su situación en una entrevista con la revista brasileña Quem, después de que trascendiera la noticia en distintos medios. Allí confirmó que espera un hijo del arquero, aunque aclaró que no quería que su embarazo se hiciera público. “La información es verídica, pero, como también dejé claro en Daily do Garotinho, no era mi intención la exposición. No voy a dar detalles personales, pero puedo decirte que él cumple el papel de padre”, afirmó.

La historia entre Souza y la influencer comenzó en 2022, cuando se conocieron. Sin embargo, con el inicio de una nueva relación del futbolista, ambos dejaron de verse. Tiempo después, tras la separación del arquero y Barcellos, volvieron a tener contacto y, durante ese período, Araújo quedó embarazada.

A través de sus redes sociales, la influencer también contó cómo recibió la noticia y reconoció que al principio le costó aceptar el embarazo. “Este embarazo no fue planeado, no fue esperado. No hubo fiesta de bienvenida, sorpresas ni felicitaciones. Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo. Mucha, pero mucha falta de aceptación. Pero seguí adelante y fue lo mejor que hice”, escribió en Instagram.

En otra publicación, Araújo explicó que la llegada de su hija modificó su manera de enfrentar la exposición pública y sus temores. “No le tenía tanto miedo al mundo, hasta el día en que Dios me dio a alguien a quien me importa más que a mí misma”, expresó.

El arquero brasileño Hugo Souza, figura del Corinthians, no hizo declaraciones públicas sobre el embarazo de Rai Araújo. Mientras tanto, Hugo Souza mantiene el silencio sobre la situación. Los medios brasileños consultaron a su entorno para conocer su postura, pero no obtuvieron respuestas. El arquero tampoco realizó declaraciones públicas ni publicó mensajes sobre el embarazo de Araújo. La relación de Hugo Souza con su expareja y madre de su hija Por otro lado, la noticia del embarazo de Rauany Barcellos se había conocido en julio, dos meses después de que se hiciera pública la ruptura de su compromiso con el futbolista. En ese momento, surgieron versiones sobre una posible reconciliación, aunque personas cercanas al deportista aclararon que no habían retomado la relación y que el embarazo se había producido antes de la separación. Pese a que ya no están juntos, Souza y Barcellos mantienen una buena relación mientras esperan el nacimiento de Pétala. Incluso, compartieron una celebración para revelar el sexo de la bebé. En aquella oportunidad, el arquero también le dejó un mensaje afectuoso a su expareja en los comentarios de la publicación, un gesto que mostró que continúan en contacto durante esta etapa.

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