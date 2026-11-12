El cacique Raoni fue hospitalizado en Brasil: cómo está su salud + Agregar ámbito en









A los 94 años, el histórico referente indígena recibe atención médica en Mato Grosso. El Instituto Raoni brindó detalles sobre su evolución

El cacique Raoni fue hospitalizado en Brasil por una infección pulmonar y permanece estable.

El cacique Raoni Metuktire, de 94 años, permanece hospitalizado en Mato Grosso, estado de Brasil luego de que los médicos detectaran una infección pulmonar y problemas para mantener estable su presión arterial. Según informó el Instituto Raoni, su estado clínico es estable, aunque continúa bajo tratamiento y necesita medicación para controlar la presión.

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El líder indígena se encuentra en el Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Antes de llegar a ese centro médico, había recibido atención en una unidad de emergencias de la misma localidad. Durante los estudios, los profesionales identificaron la infección pulmonar y comenzaron a administrarle antibióticos por vía intravenosa.

Además, el equipo médico utiliza medicamentos específicos para evitar nuevas variaciones en su presión arterial. De acuerdo con el último parte, Raoni puede alimentarse por sus propios medios y respira sin asistencia de oxígeno.

El cacique Raoni permanece internado en el Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, en el estado brasileño de Mato Grosso. Antecedentes médicos y complicaciones de salud de Raoni La internación se produce meses después de que le diagnosticaran un cáncer en el aparato digestivo. En septiembre, el Instituto Raoni había comunicado que el cacique comenzaría a recibir cuidados paliativos, un tipo de atención centrada en aliviar los síntomas y garantizar su bienestar.

A lo largo de 2026, el referente del pueblo kayapó atravesó distintos problemas de salud que requirieron atención médica. En junio había sido trasladado a San Pablo por complicaciones intestinales y permaneció internado durante casi un mes. En ese período también sufrió episodios de hemorragia digestiva y necesitó atención en terapia intensiva.

El reconocimiento internacional del cacique Raoni Raoni es reconocido internacionalmente por su trayectoria en defensa de los pueblos indígenas y la preservación de la Amazonía. Su figura tomó relevancia mundial durante la década de 1980, cuando comenzó a participar en campañas internacionales para proteger los territorios originarios y los bosques de Brasil. Tras conocerse la noticia de su internación, el Instituto Raoni agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto por la intimidad del líder y de sus familiares. La entidad adelantó que comunicará cualquier novedad sobre su evolución a través de sus canales oficiales.

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