Flávio Bolsonaro desafía a Lula desde EEUU y anticipa que está dispuesto a volver a competir por la presidencia de Brasil

Tras su derrota electoral y su salida de Brasil, el senador aseguró que está preparado para presentarse nuevamente. Cuestionó la situación económica del país, defendió su permanencia en Estados Unidos y agradeció el respaldo de Donald Trump.

Flavio Bolsonaro habló con Reuters y señaló que aún no sabe si se quedará en EEUU.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro aseguró que está dispuesto a volver a competir por la presidencia de Brasil , pese a su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre. Desde Estados Unidos, donde permanece junto a su familia, el dirigente de derecha cuestionó la situación económica brasileña y consideró que una eventual crisis podría provocar el final anticipado del nuevo mandato del mandatario.

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En una entrevista concedida a Reuters durante su primera visita a Washington desde los comicios, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro buscó despejar las dudas sobre su futuro político y su liderazgo dentro de la derecha brasileña. Además, defendió su decisión de abandonar el país después de la segunda vuelta electoral y aseguró que pretende mantener su vínculo con el Partido Liberal (PL).

"Si surge una nueva contienda electoral, estoy listo para regresar" , afirmó Bolsonaro, quien sostuvo que el deterioro de las condiciones económicas podría acelerar el calendario político brasileño.

El excandidato presidencial planteó un escenario económico adverso para el cuarto mandato de Lula y advirtió sobre las dificultades que, según su diagnóstico, enfrentan las familias y las empresas brasileñas.

"Brasil va a quebrar", aseguró durante la entrevista, al señalar el elevado endeudamiento de los hogares y la falta de incentivos para la inversión privada. También cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al que acusó de actuar de manera injusta, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Las declaraciones se producen después de una elección en la que Lula consiguió la reelección con una ventaja superior a los cuatro millones de votos, según los resultados reconocidos por la Justicia electoral y los principales aliados políticos de Bolsonaro.

Sin embargo, el senador volvió a poner en duda la legitimidad del proceso electoral. Antes de abandonar Brasil había denunciado presuntas irregularidades sin presentar pruebas y posteriormente impulsó impugnaciones judiciales que, según reconoció, tienen escasas posibilidades de prosperar.

Las declaraciones se producen después de una elección en la que Lula consiguió la reelección con una ventaja superior a los cuatro millones de votos

Su salida de Brasil y las dudas sobre su futuro político

La permanencia de Bolsonaro en Estados Unidos también genera controversia en su país. De acuerdo con una encuesta de Quaest, el 62% de los brasileños desaprueba su decisión de abandonar Brasil después de las elecciones.

Consultado sobre las críticas de quienes lo consideran un prófugo de la Justicia, el senador rechazó esa caracterización y defendió su viaje al exterior. "Sinceramente, no podría importarme menos. Estoy convencido de que necesitaba estar aquí", expresó.

Antes de su salida, el Supremo Tribunal Federal había ordenado que entregara su pasaporte en el marco de investigaciones federales por presunto lavado de dinero y ante el riesgo de fuga. No obstante, Bolsonaro logró trasladarse junto a su familia a Estados Unidos a través de Argentina y Ecuador.

Durante la entrevista evitó explicar quién colaboró en la organización del viaje y tampoco precisó cuáles serían sus próximos pasos. Aunque aseguró no temer una investigación judicial, sostuvo que no recibiría un trato justo en Brasil.

El vínculo con Donald Trump y su permanencia en Estados Unidos

En medio de las controversias por su salida de Brasil, Bolsonaro también se refirió a su relación con el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien agradeció públicamente por permitirle permanecer en el país.

El mandatario norteamericano había declarado el 31 de octubre que el senador brasileño podía quedarse en Estados Unidos durante el tiempo que considerara necesario.

VEJA: Flávio Bolsonaro diz à Reuters que está pronto para voltar ao Brasil caso uma nova eleição seja convocada e afirma que pretende disputar novamente a Presidência. https://t.co/L10OxL1rbk — CHOQUEI (@choquei) November 14, 2026

Pese a ese respaldo, Bolsonaro afirmó que Washington no intervino en las elecciones presidenciales brasileñas y descartó que Trump hubiera realizado acciones destinadas a modificar el resultado. "Puede que haya tenido su preferencia, pero no tomó ninguna medida para influir en los resultados electorales de Brasil", señaló.

Las declaraciones se conocieron mientras el senador mantenía reuniones en Washington relacionadas con su situación migratoria. Aunque tenía previsto encontrarse con funcionarios estadounidenses, se negó a identificar a sus interlocutores.

Por último, Bolsonaro reconoció que todavía no resolvió si permanecerá definitivamente en Florida junto a su familia. Aseguró contar con recursos económicos provenientes de sus actividades como senador, abogado y empresario, aunque evitó precisar si realizó transferencias de dinero hacia Estados Unidos.