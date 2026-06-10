Irlanda del Norte: tras disturbios por un ataque atribuido a un inmigrante, el hombre se encuentra en prisión preventiva

Vecinos de la ciudad de Belfast marchan de forma masiva en repulsa por el último delito violento perpetrado por un ciudadano de origen sudanés.

Las calles de Belfast, capital de Irlanda de Norte, son escenario desde hace varios días de una masiva movilización ciudadana en repudio al violento asalto sufrido por un residente local, quien fue acuchillado en la cabeza y el cuello. El acusado es un hombre sudanés, que se encuentra desde este miércoles en prisión preventiva . Al difundirse la gravedad del suceso, diversas agrupaciones de derecha convocaron a la marcha para canalizar el rechazo público, una acción que tensionó el ambiente social y acrecentó el descontento hacia la población migrante.

En ese contexto, un tribunal de Belfast dictó este miércoles prisión preventiva por cuatro semanas para el principal apuntado del terrible crimen. Además Hadi A., de 30 años , habría amenazado de muerte a otra persona y poseía armas blancas. El ciudadano

Hadi A compareció este miércoles por videoconferencia ante la Justicia norirlandesa. Mientras la investigación intenta esclarecer qué motivó el ataque, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI) descartó que el hecho tenga vínculos con el terrorismo islamista, según informó DW.

En paralelo, las autoridades confirmaron que Stephen Ogilvie, la víctima del ataque, perdió el ojo izquierdo producto de las heridas sufridas durante el apuñalamiento ocurrido el lunes por la noche. El hombre, de alrededor de 40 años , también recibió lesiones de gravedad en el cuello y la espalda, por las que continúa bajo seguimiento médico.

La familia de Ogilvie pidió que el caso no sea utilizado para profundizar divisiones sociales y llamó a mantener la calma mientras avanza la investigación. " Tenemos muchos migrantes que hacen una contribución muy valiosa a nuestro país" , señalaron en un comunicado.

En la misma línea, los familiares de la víctima reclamaron que el ataque no se convierta en una herramienta para fomentar enfrentamientos o discursos de odio. "No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas o alimentar la hostilidad", concluyeron.

El juez Steven Keown denegó a Hadi A. la libertad bajo fianza al alegar que los riesgos eran “demasiado grandes” y aceptar la posición de la Policía, que advirtió que eso podría desencadenar más disturbios. Al respecto, el magistrado recordó que se están multiplicando los llamados para provocar altercados y subrayó que cualquiera que participe en actos violentos podría afrontar penas de cárcel.

El atacante, un ciudadano sudanés de 30 años, fue arrestado por las autoridades poco después de perpetrar la brutal agresión del lunes. Tras su detención, la justicia lo procesó este martes bajo los cargos de intento de homicidio, tenencia de arma blanca en la vía pública y amenazas de muerte, por lo que deberá comparecer el miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Belfast.

La indignación social derivada de este hecho detonó los posteriores disturbios nocturnos en la ciudad, los cuales incluyeron el levantamiento de barricadas y la quema de coches y contenedores en diversos sectores urbanos.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, tildó el incidente de "repugnante" y "enfermizo". Su pronunciamiento se produjo luego de que la grabación del ataque, perpetrado en el norte de la capital de Irlanda, se difundiera masivamente y se volviera viral a través de las redes sociales.

belfast- Las calles de Belfast fueron escenario esta noche de una masiva movilización ciudadana en repudio al violento asalto sufrido por un residente local. Getty

El ataque dejó a un hombre gravemente herido

La víctima, de aproximadamente 40 años, continúa hospitalizada en estado crítico tras sufrir severas lesiones oculares y cortes profundos en el rostro y la espalda. Los mandos policiales, además de calificar el asalto de “brutal”, destacaron la valentía de los transeúntes que intervinieron para frenar al agresor; una acción vecinal que resultó determinante para salvarle la vida antes del arribo de las patrullas.

En cuanto al trasfondo del detenido, los reportes oficiales indican que residía en la zona y que había obtenido su permiso de permanencia en el Reino Unido en septiembre de 2023 tras tramitar una solicitud de asilo. Su llegada a Belfast se registró en febrero de ese mismo año a bordo de un autobús procedente de Dublín, punto intermedio de un trayecto que inició en París en una fecha aún por precisar. Al respecto, el jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, aclaró que el imputado carecía de antecedentes penales locales y tampoco figuraba en las bases de datos de seguridad nacional.

Este suceso reaviva de inmediato el tenso debate que atraviesa el territorio británico en torno al sistema de refugio y la gestión fronteriza. En los últimos meses, sectores de oposición y colectivos de derecha han incrementado la presión sobre el Ejecutivo, al que recriminan una presunta laxitud en la admisión de perfiles de riesgo. Esta volatilidad social ya había quedado en evidencia el año pasado, cuando otra denuncia penal desató brotes violentos de carácter xenófobo en la provincia. Ante este panorama, el desafío urgente de las autoridades es contener la escalada de protestas callejeras en paralelo al desarrollo del proceso penal contra el acusado.