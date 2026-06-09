Caos en Irlanda del Norte: protestas antiinmigración tras un ataque con cuchillo que dejó a un hombre grave

Un ciudadano sudanés fue acusado de intento de homicidio. La Policía desplegó vehículos blindados y pidió calma ante la escalada de la tensión.

Belfast quedó atravesada por una fuerte tensión social después de que cientos de manifestantes antiinmigración salieran a las calles tras un ataque con cuchillo ocurrido el lunes por la noche en el norte de la ciudad. La agresión dejó a un hombre gravemente herido y derivó en un amplio operativo policial, con vehículos blindados, protestas y disturbios en distintos puntos de la capital de Irlanda del Norte .

El sospechoso, un ciudadano sudanés de 30 años, fue acusado este martes de intento de homicidio , tenencia de un arma blanca en la vía pública y amenazas de muerte. Según informaron las autoridades, deberá comparecer el miércoles ante el Tribunal de Magistrados de Belfast.

El ataque, que por el momento no es investigado como un hecho terrorista, fue calificado como “repugnante” por el primer ministro británico, Keir Starmer . Las imágenes de la agresión circularon rápidamente en redes sociales y aumentaron la tensión en un contexto ya marcado por el debate migratorio en Reino Unido.

Tras la difusión del caso, grupos de jóvenes encapuchados se concentraron en distintos sectores de Belfast. Algunos manifestantes incendiaron vehículos, incluido un colectivo en el este de la ciudad, mientras la Policía desplegó unidades blindadas para contener los disturbios.

Medios británicos reportaron además ataques contra viviendas en el este de Belfast, con puertas derribadas y ventanas rotas. También se registraron incidentes menores en Londres, donde un grupo de manifestantes bloqueó Parliament Square.

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El jefe adjunto de la Policía de Irlanda del Norte, Ryan Henderson, declaró el episodio como un “incidente crítico” y pidió calma a la población. “Entiendo que el intento de homicidio de anoche pueda generar distintas emociones, desde miedo hasta enojo”, sostuvo durante una conferencia de prensa.

En ese sentido, remarcó que la prioridad de las autoridades es proteger a todas las comunidades y evitar que la violencia se extienda. “Hago un llamado a la calma y a la seguridad de todas nuestras comunidades”, agregó.

El ataque dejó a un hombre gravemente herido

La víctima, un hombre de unos 40 años, permanece internada en grave estado. Según la Policía, sufrió heridas importantes en los ojos y cortes en el rostro y la espalda durante una agresión que fue descripta como “brutal”. En el lugar fue hallado un cuchillo de cocina.

Las autoridades destacaron la intervención de varios vecinos que intentaron frenar al atacante antes de la llegada de los agentes. Según los altos mandos policiales, esa reacción permitió salvarle la vida al hombre herido.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso vivía en la zona y había recibido permiso para permanecer en Reino Unido en septiembre de 2023, tras solicitar asilo. Antes de llegar a Belfast, en febrero de ese año, había viajado en micro desde Dublín, ciudad a la que arribó desde París en una fecha aún no precisada.

El jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, aseguró que el acusado no figuraba en las bases de datos de seguridad nacional y que no era conocido previamente por la fuerza local.

Los principales dirigentes políticos de Irlanda del Norte condenaron de manera conjunta el ataque, al que calificaron como “horrífico”, pero también reclamaron evitar nuevos disturbios. En un mensaje común, advirtieron que los hechos de violencia solo provocan más daño dentro de las propias comunidades.

El episodio se produjo en medio de un clima de creciente tensión en Reino Unido por la política migratoria y el sistema de asilo. En los últimos meses, partidos populistas y grupos antiinmigración intensificaron sus críticas al Gobierno, al que acusan de permitir el ingreso de personas peligrosas al país. Irlanda del Norte ya había registrado disturbios antiinmigración el año pasado, luego de una denuncia por abuso sexual que también derivó en hechos de violencia. Ahora, las autoridades buscan contener una nueva escalada mientras avanza la investigación judicial por el ataque en Belfast.