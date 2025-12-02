Caos en la ruta chilena: un hombre desnudo y borracho se lanzó sobre el auto de unos argentinos + Seguir en









El insólito hecho tuvo lugar en el kilómetro 58 de la ruta internacional C-255. Entre los atacados, se encontraba un auto con argentinos.

Un episodio inesperado tuvo lugar en la ruta internacional C-255, en el sur de Chile. Los automovilistas que circulaban el jueves por la tarde a la altura de San Gregorio se encontraron con un hombre completamente desnudo que se acercaba a los vehículos, se arrojaba sobre la calzada y obligaba a frenar de golpe para evitar un choque.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 58, a poco más de 100 kilómetros de Punta Arenas. Entre los afectados hubo un auto con ocupantes argentinos, cuyo parabrisas terminó destrozado cuando el sujeto se lanzó contra el vehículo.

El insólito episodio en Chile Ante un aluvión de llamados, personal de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond llegó al lugar y logró reducir a la persona agresora. Según describieron los agentes que participaron de la detención, el hombre se presentó agresivo, totalmente fuera de control y bajo evidente estado de ebriedad.

Cabe destacar que la CH-255 es una continuación de la ruta nacional 3 y es uno de los principales caminos internacionales utilizados por argentinos que viajan hacia Tierra del Fuego y Ushuaia.

Chileno argentino “El comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector”, señalaron desde la policía local. Ya en Punta Arenas, se constató su estado de salud y se iniciaron las actuaciones judiciales contra el hombre, que se trata de un ciudadano chileno de unos 50 años.

Carabineros confirmó además que el hombre rompió el parabrisas del vehículo en el que viajaban los argentinos, motivo por el cual quedó detenido por desórdenes públicos y daños materiales. Ahora aguarda su comparecencia ante la justicia de Punta Arenas.

