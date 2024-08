Carles Puigdemont afirmó que se encuentra en Bélgica, tras su inesperada aparición en Barcelona

Tras 7 años exiliado , el líder de Juntos por Catalunya y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont , reapareció este jueves en Barcelona. Estuvo presente en el acto de bienvenida que su partido le organizó para su retorno: " Hoy he venido aquí para recordarles que aún estamos aquí, porque no tenemos derecho a renunciar ", afirmó el dirigente catalán.

Frente a aproximadamente unas 3.500 personas, Puigdemont dio un discurso desde un atril de un escenario montado frente al Arco de Triunfo de Barcelona. Luego, se esperaba que se dirigiera al Parlamento para asistir al acto de investidura de Salvador Illa, aunque las autoridades policiales no lo vieron en la comitiva de dirigentes de su partido que ingresaron a la cámara catalana.

A través de X, Puigdemont se burló del "espantoso, incomprensible y a veces delirante dispositivo policial" desplegado para intentar arrestarlo.

"Nunca he tenido la voluntad de entregarme voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que, encima, no se esté aplicando la ley de amnistía", amplió.

Pese a la ley de amnistía para los independentistas catalanes encausados por los hechos de 2017, impulsada por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez a cambio del apoyo de JxCAT a su ejecutivo, el expresidente catalán aún carga consigo una orden de detención.