Cómo afectan las fallas técnicas de Airbus al papa León XIV en su gira por Turquía y Líbano

El Santo Padre hará ambas visitas con un mismo avión A320. Dicho modelo debe ser sometido a actualizaciones de su sistema tras fallas registradas.

Se espera que el papa León XIV parta para el Líbano el domingo.

El papa León XIV se encuentra estos días de gira por Turquía y Líbano . Bajo esa agenda, el avión que lo transporta coincide con la cancelación de miles vuelos de la compañía Airbus , debido a fallas registradas en uno de los modelos por la radiación solar.

La aeronave que traslada al Papa forma parte de los 6.000 aviones de la familia A320 que deberán ser actualizados en sus sistemas de control, luego del anuncio de que Airbus canceló viajes con estos modelos.

León XIV viajaba en un A320 de la compañía Ita Airways de cara a su primera visita internacional. No obstante, un técnico llevará la pieza a Estambul para realizar la sustitución correspondiente, según indicó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni .

Así, el Papa se encuentra en Estambul en la tercera jornada de su viaje a Turquía. Por otro lado, mañana tiene previsto volar en el mismo avión desde Roma hacia Beirut .

Una portavoz de Airbus declaró a la agencia de noticias EFE que el 85% de los aviones afectados solo requerirá una actualización informática menor, que tendrá poco impacto en las operaciones de vuelo.

El 15% restante necesitará una intervención más extensa, en algunos casos con cambio de equipos, aunque aún no se precisó el alcance en el servicio.

Airbus suspendió vuelos de 6.000 aviones tras reconocer fallas de control por la radiación solar

Miles de vuelos con aviones de la compañía Airbus debieron ser suspendidos para realizar una actualización de software, generándose interrupciones en varios aeropuertos internacionales. La decisión se debe a que la radiación solar podría interferir con unas computadoras de control.

Se cree que alrededor de 6.000 aviones A320 -la mitad de su flota mundial- estaban afectados, pero muchos pudieron volver a volar pocas horas después de la actualización.

El sistema afectado es conocido como ELAC (Elevator and Aileron Computer), un computador a bordo encargado de controlar los elevadores y alerones, dos superficies aerodinámicas clave para la maniobrabilidad de la aeronave, especialmente para cambios de altitud o rumbo.