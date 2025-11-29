Airbus suspendió vuelos de 6.000 aviones tras reconocer fallas de control por la radiación solar

Se trata de una alteración de sistemas electrónicos sensibles. Varias aerolíneas vivieron "retrasos significativos" en la salida de vuelos e incluso se cancelaron ventas de pasajes.

El fenómeno estaría asociado a tormentas solares capaces de alterar el funcionamiento de ciertos sistemas sensibles.

Miles de vuelos con aviones de la compañía Airbus debieron ser suspendidos para realizar una actualización de software, generándose interrupciones en varios aeropuertos internacionales. La decisión se debe a que la radiación solar podría interferir con unas computadoras de control . Se cree que alrededor de 6.000 aviones A320 -la mitad de su flota mundial- estaban afectados , pero muchos pudieron volver a volar pocas horas después de la actualización.

El sistema afectado es conocido como ELAC (Elevator and Aileron Computer) , un computador a bordo encargado de controlar los elevadores y alerones , dos superficies aerodinámicas clave para la maniobrabilidad de la aeronave, especialmente para cambios de altitud o rumbo.

Airbus informó que descubrió el problema después de investigar un incidente en un viaje entre EEUU y México, donde se perdió altitud repentinamente . Dicho vuelo, coordinado por JetBlue Airways , realizó un aterrizaje de emergencia en Florida después de que al menos 15 personas resultaron heridas.

Además del A320, se vieron vulnerados los modelos A318, A319 y A321. Se sabe que en unos 5.100 aviones Airbus el problema se puede solucionar con una actualización de software relativamente sencilla que normalmente tardaría unas tres horas.

Si bien algunas aerolíneas, como Wizz Air , ya completaron la actualización durante la noche en algunos aviones, existen otras en las que hay 900 ejemplares que aún necesitan hacerla antes de poder volver a transportar pasajeros.

El tiempo que esto tome dependerá de la disponibilidad de computadoras de reemplazo. Desde el sector aeronáutico explicaron que el fenómeno estaría asociado a tormentas solares capaces de alterar el funcionamiento de ciertos sistemas electrónicos sensibles, especialmente para aquellos dependientes de señales digitales de alta precisión.

Las aerolíneas afectadas y cómo sigue la actividad

En el Reino Unido, las interrupciones en aeropuertos como Gatwick y Heathrow se vivieron pocas cancelaciones. Se entiende que British Airways y Air India no se verán muy afectadas por el problema.

avianca.jpg Dentro de Latam, la agencia Avianca reportó afectaciones y canceló la venta de vuelos hasta el 8 de diciembre. AviaciónGob.

En el caso de Air France, se estarían experimentando algunos trastornos durante esta mañana con vuelos hacia y desde el Aeropuerto Charles de Gaulle de París retrasados o cancelados.

Por su parte, American Airlines informó que 340 de sus aviones se vieron afectados y que preveía "algunos retrasos operativos", pero que la gran mayoría de las actualizaciones se completarían entre ayer y hoy.

En el caso de las aerolíneas latinoamericanas, la colombiana Avianca también advirtió afectaciones “significativas” en sus operaciones, dado que la actualización alcanza a más del 70% de su flota. Como consecuencia, suspendió la venta de pasajes hasta el 8 de diciembre.

Por último, en la Argentina la situación no tendrá impacto directo ya que Aerolíneas Argentinas no opera actualmente aeronaves de la familia A320. Así, se descartan complicaciones tanto en rutas domésticas como internacionales desde el país.