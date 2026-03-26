Cómo es el protocolo de eutanasia al que se someterá Noelia Castillo

El procedimiento fue aprobado en España en el año 2021. La joven de 25 años afrontará hoy la aplicación de la ley, tras una larga batalla judicial.

Noelia Castillo Ramos - una joven de 25 años - recibirá la eutanasia este jueves en un caso que paralizó a toda España y reavivó el debate por la muerte asistida. El proceso consiste en la administración de un fármaco anestésico que (propofol) para inducir un coma profundo en el paciente y luego se le suministra bloqueante neuromuscular (atracurio, cisatracurio o rocuroni) que acaba causando la muerte.

La joven oriunda de Barcelona debió pasar por una larga batalla judicial - que comenzó en 2024 - para acceder al derecho de la eutanasia. Durante el programa "Y ahora Sonsoles", Ramos expresó, "Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto” .

La legislación española reconoce al paciente que solicita la eutanasia el derecho a elegir entre dos modalidades de acceso a la prestación de ayuda para morir. Una de ellas contempla la administración directa de la sustancia por parte de un profesional sanitario competente. La otra permite que sea el propio paciente quien se la autoadministre bajo prescripción médica, de modo que sea él mismo quien provoque su muerte. En ambos casos, la persona puede arrepentirse en cualquier etapa del proceso.

El procedimiento se inicia con la administración de un anestésico, concretamente propofol, cuyo objetivo es inducir un coma profundo. Antes de avanzar con el siguiente paso, el médico debe constatar que ese estado fue alcanzado correctamente.

Una vez comprobado que el paciente se encuentra en coma profundo, se administra un bloqueante neuromuscular —atracurio, cisatracurio o rocuronio—, que es el fármaco que finalmente provoca la muerte.

Para acceder a la prestación, la persona solicitante debe reunir una serie de condiciones previstas por la norma. En primer lugar, debe ser mayor de edad y encontrarse en pleno uso de sus facultades mentales al momento de iniciar el pedido, es decir, actuar de forma consciente y capaz.

Además, la ley exige que tenga nacionalidad española, residencia legal en España o, en su defecto, que pueda acreditar una permanencia continuada en el país durante al menos doce meses. El criterio apunta a garantizar un vínculo efectivo con el sistema sanitario español.

Desde el punto de vista clínico, la persona debe padecer una enfermedad grave e incurable o una condición grave, crónica e incapacitante. Esa situación debe ser evaluada y certificada por el médico responsable, quien debe verificar tanto la gravedad del cuadro como el nivel de sufrimiento y la inexistencia de alternativas razonables de mejoría.

En el caso de Noelia, la joven de 25 años quedó parapléjica tras arrojarse desde un quinto piso poco después de haber sufrido una agresión sexual múltiple.

La ley también establece un procedimiento formal para validar la decisión. El paciente debe presentar dos solicitudes voluntarias, por escrito o por cualquier otro medio que deje constancia fehaciente.

Ambos pedidos deben realizarse sin presiones externas y con una separación mínima de 15 días naturales entre uno y otro, como forma de acreditar que se trata de una decisión sostenida en el tiempo y no de una determinación impulsiva.

Finalmente, antes de que se concrete la prestación, el solicitante debe firmar el consentimiento informado, luego de haber recibido toda la información necesaria sobre su situación clínica, las alternativas disponibles y las implicancias del procedimiento.

El caso de Noelia Castillo Ramos

Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años de Barcelona, recibirá la eutanasia este jueves luego de atravesar un extenso proceso judicial de casi dos años para hacer valer su derecho a morir.

La aplicación del procedimiento había quedado frenada por la oposición de su padre, que llevó el caso a la Justicia con el acompañamiento de Abogados Cristianos, pese a que la Generalitat había reconocido su pedido en julio de 2024.

La joven quedó con una paraplejia irreversible tras arrojarse desde un quinto piso en un intento de suicidio ocurrido años atrás, tras ser víctima de una agresión sexual múltiple. Desde entonces, su situación quedó atravesada por una fuerte disputa entre la voluntad que ella expresó de manera reiterada y la resistencia de parte de su entorno familiar.

Con el paso de los meses, distintas instancias judiciales terminaron validando que su solicitud se ajustaba a los requisitos previstos por la legislación española. Finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó que el proceso podía seguir adelante.

Durante la mayor parte de este tiempo, Noelia permaneció internada en una residencia sociosanitaria de Sant Pere de Ribes, en Barcelona. Días atrás, la mujer dio una entrevista en donde informó los detalles de la fecha del procedimiento y reafirmó que su decisión seguía intacta.

“Me quedan cuatro días porque el 26 ya me hacen la eutanasia”, afirmó Castillo Ramos.

En sus declaraciones, también se refirió al rechazo de su familia, una postura que —según explicó— no alteró su voluntad de continuar con el procedimiento. “Ninguno de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la de una hija o de la vida de una hija”.

A lo largo de sus intervenciones, Noelia describió tanto el sufrimiento físico como el deterioro emocional que atraviesa desde hace tiempo: “Siempre me he sentido sola, antes incluso de pedir la eutanasia yo ya veía mi mundo muy oscuro. No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada, y dormir se me hace muy difícil, aparte que tengo dolor de espalda y piernas”.