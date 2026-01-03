Cómo sigue la situación de Venezuela tras la captura de Maduro

En Estados Unidos se discute el grado de intervención de la administración Trump en el país caribeño. El rol de Diosdado Cabello. Como se reconfigura el mapa geopolítico.

Nicolás Maduro fue capturado en Venezuela y sacado el país por un operativo militar de EEUU.

Tras la detención del presidente Nicolás Maduro , en medios de la diplomacia de los Estados Unidos se discute el grado de intervención que tendrá la primera potencia en Venezuela .

Un personaje clave es Diosdado Cabello , ministro del Interior y Justicia y hombre fuerte del régimen bolivariano. En fuentes de la Casa Blanca se comenta que el secretario de Estado, Marco Rubio, “considera importante también desplazar a Cabello” que es considerado el líder del vínculo entre las fuerzas armadas y el negocio del narcotráfico, pero “se desconoce si el presidente Donal Trump va a autorizar más uso de fuerza con este objetivo o el operativo se limita a la detención de Maduro”, comentan en allegados a la Casa Blanca.

El final del régimen venezolano comenzó a vislumbrarse en febrero del año pasado cuando la administración de norteamericana, a través del enviado especial, el diplomático, Richard Grenell , “ofreció una salida pacífica a Maduro”.

Pero estas negociaciones no prosperaron ya que Rusia en Año Nuevo envió comunicaciones diplomáticas que complicaban el acuerdo y esto, afirman en Estados Unidos, habría precipitado la decisión que este sábado tomó el gobierno norteamericano .

La operación norteamericana también se habría acelerado tras la salida de la vicepresidente, - Delci Rodríguez se fue a Rusia- es más, hay quienes especulan en que Maduro podría haber acordado su entrega a los Estados Unidos.

Desde el punto de vista de la situación geopolítica los analistas consideran que el desplazamiento de Maduro forma parte de un realineamiento internacional en que los Estados Unidos ratifican su influencia en Latinoamérica y Rusia se podría ver beneficiada en su intervención en Ucrania.

El petróleo juega un rol central en este entramado. La producción venezolana se encuentra en niveles mínimos y la expectativa es que con el cambio de régimen aumente la actividad y, por lo tanto, los ingresos que ayudarían, según la diplomacia norteamericana, a estabilizar la situación económica del país. Cabe recordar que Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo -aproximadamente la quinta parte de la OPEP- aunque su potencial se encuentra condicionado por las limitaciones de la producción derivadas de la falta de inversiones.

La crisis económica venezolana

ECO VENE Fuente: Eco analítica

Venezuela atraviesa por una grave situación económica. “Se proyecta un escenario crítico caracterizado por la escasez de divisas, la ampliación de la brecha entre la tasa oficial y el mercado paralelo, aceleración de la inflación hasta superar el 500% anual erosionando severamente el poder adquisitivo en el mediano plazo”, señala un informe de la consultora Ecoanalítica de Caracas.

La economía venezolana se caracterizó por una creciente dependencia de los ingresos derivados del petróleo con una persistente hiperinflación y fuerte depreciación de la moneda nacional, el Bolívar.

El país registró cierto alivio en 2024, con un aumento de la actividad económica de 5,5%, de la mano de la mayor actividad petrolera, pero se volvió a un estado de estancamiento en el año que acaba de concluir que continuaría en el 2026. Las estimaciones de esta consultora calculan un avance de 1% en el PBI en 2025 y un aumento de 0,7% en el presente año.

El nivel de la inflación se sigue manteniendo en niveles récord en el orden mundial. Tras haber alcanzado a 26,3% en octubre y 10,3% en noviembre pasados. Se estima que el año anterior llegó a 477% y se proyecta 337% para el 2026.

La situación se tornó más compleja tras el endurecimiento de las relaciones con los Estados Unidos que derivaron en la declaración del “estado de conmoción externa” tras el bloqueo naval parcial dispuesto por la administración de Donald Trump.

Cerca de 7,9 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor según datos de la Organización de las Naciones Unidas.