Con la ausencia de Javier Milei comenzó la cumbre del Mercosur en Paraguay

Javier Milei decidió no asistir a la cumbre tras reunirse con Jair Bolsonaro el domingo pasado en Brasil.

Argentina , segunda economía del bloque, está representada por la canciller Diana Mondino , luego de que su presidente resolviera no asistir a la cumbre y el domingo se presentara en un foro conservador en Santa Catarina, Brasil, donde se reunió con el ultraderechista Jair Bolsonaro , expresidente brasileño y rival de Lula.

La canciller argentina dijo el sábado en un encuentro ministerial que el bloque regional "está necesitando un shock de adrenalina" y pidió "nuevas modalidades de negociación, más flexibles".

¿Qué países buscan una negociación con China?

"El Mercosur avanzó mucho en la década de los 1990 pero en los 2000, cuando se creía que iba a haber una integración más profunda (...), hubo un cambio en la tendencia con un sesgo ideológico que hizo desintegrar al bloque", lamentó de su lado Peña.

La flexibilidad que permita a los miembros del bloque negociar acuerdos con terceros sin el consentimiento de sus socios, es un viejo reclamo de Uruguay, que impulsará un acuerdo con China cuando asuma la presidencia semestral del grupo al cabo de este encuentro.

La misión es difícil ya que Paraguay carece de relaciones con el país asiático debido a que reconoce a Taiwán como la República de China, algo que Pekín no tolera. "No estamos cerrados a la negociación como bloques pero no estamos dispuestos a renunciar a una negociación de más de 66 años con la República de China", explicó Peña de forma tajante al ser consultado si aprobaría un TLC con Pekín.

La paralización hace décadas de un tratado con la Unión Europea

El encuentro tiene lugar además en medio del estancamiento de las tratativas para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE), que se negocia hace más de 20 años y que prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, lo que crearía un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores.

El acuerdo es resistido por algunos países europeos, principalmente Francia, cuyo sector agropecuario teme la competencia de los productos agrícolas sudamericanos. "Debimos haber cerrado esta negociación el año pasado" cuando "las condiciones estaban dadas luego de tantos años", lamentó el sábado el canciller uruguayo, Omar Paganini. En cambio, ahora "el panorama para lo que resta del año está lejos de ser mejor y era anticipable", añadió.

El presidente boliviano Luis Arce debe formalizar el ingreso de su país al bloque tras haber promulgado la ley de adhesión el viernes, días después de haber sofocado lo que calificó como un intento de golpe de Estado en La Paz.