Cónclave: las ocho claves sobre el proceso que atravesará el Vaticano para elegir al nuevo Papa

Si no hay Papa después de tres días de votación, la misma es suspendida por los cardenales por un día “para permitir una pausa para la oración, un debate informal entre los votantes y una breve exhortación espiritual” por parte de un cardenal clave.

Si bien existen procedimientos establecidos para una duración de más de tres días, no existe expectativas de que el proceso de 2025 se extienda tanto. "Me preocuparé si empieza a durar más de tres días", dijo la profesora de historia en la Universidad de Notre Dame Kathleen Sprows Cummings.

Durante el siglo XX, solo en dos ocasiones un cónclave duró más de lo esperado: cinco días (1903 y 1922), mientras en el siglo XXI, los de 2005 y 2013 duraron dos días cada uno.

Capilla Sixtina Vaticano.jpg El nuevo elegido luego es dirigido a "La Sala de las Lágrimas" de la Capilla Sixtina. Gentileza: AD México

¿Quién puede votar en las elecciones?

Los electores del proceso son los cardenales, el clero de mayor rango en la Iglesia Católica después del Papa, y los mismos deben ser menores de 80 años para ser considerados elegibles. Se espera un número de 133, con dos menos que no participarán por motivos de salud.

El cardenal Angelo Becciu afirmó tener derecho a participar incluso después de que Francisco lo obligara a renunciar a su cargo en el Vaticano y a sus derechos como cardenal en 2020 por acusaciones de mala conducta financiera, pero finalmente cambió de postura el martes, afirmó el medio PBS.

"Teniendo en cuenta el bien de la Iglesia, a la que he servido y seguiré sirviendo con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer, como siempre lo he hecho, la voluntad del papa Francisco de no participar en el cónclave, manteniendo mi convicción de mi inocencia", declaró a través de sus abogados.

¿Quién es elegible para ser Papa?

Según el derecho canónico, cualquier varón católico bautizado puede ser elegido Papa, independientemente de si es miembro del sacerdocio. El único requisito es que haya sido ordenado obispo al aceptar la elección.

¿Cómo funciona la votación?

En cada ronda de votación se emiten papeletas, las cuales una vez comprobadas se queman. Una columna de humo sale de una chimenea sobre la Capilla Sixtina para anunciar los resultados del proceso mientras la multitud espera en la Plaza de San Pedro. Si el humo es negro, no hay decisión; si es blanco, hay nuevo Papa.

conclave Según el derecho canónico, cualquier varón católico bautizado puede ser elegido Papa con el requisito del obispado. Vatican News

¿Por qué los cónclaves son tan secretos?

Las reglas del cónclave exigen la contratación de técnicos de confianza para garantizar la no instalación de equipos audiovisuales de grabación o transmisión en la Capilla Sixtina ni en las zonas adyacentes. Asimismo, los cardenales deben abstenerse de cualquier comunicación con el exterior.

El secreto del proceso “es para ayudar a prevenir, por un lado, que entidades políticas y de otro tipo tengan influencia tanto como sea posible”, dijo el profesor de teología en la Universidad Franciscana de Steubenville Jeffrey Morrow.

Así también, como “para enfatizar a los fieles que esta es una decisión del Espíritu Santo, para que no lo veamos demasiado políticamente, no lo politicemos demasiado”.

¿Qué sucede una vez que el cónclave elige un Papa?

Una vez elegido un Papa, se le pregunta si acepta su “elección canónica como Sumo Pontífice” y si elige su nombre papal. El nuevo elegido es conducido a la "Sala de las Lágrimas" de la Capilla Sixtina y allí se viste con ropas blancas y recibe una nueva cruz pectoral y un zucchetto (gorro) blanco.

Los cardenales lo saludan y le juran obediencia. Tradicionalmente, el cardenal diácono de mayor antigüedad del Colegio Cardenalicio dice a la multitud: "Annuntio vobis gaudium magnum; Habemus Papam" ("Les anuncio una gran alegría: tenemos un Papa"). Momentos después, el nuevo Papa da su bendición a la multitud desde uno de los balcones de la basílica de San Pedro.