EEUU: ICE prevé invertir cerca de u$s40.000 millones en centros de detención

Lo revela documentos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional. Se trata de al menos ocho centros y 16 “sitios de procesamiento”-

La policía de inmigración de Estados Unidos (ICE) planea destinar cerca de u$s40.000 millones para adquirir y convertir en centros de detención de migrantes más de una veintena de edificios existentes, según documentos publicados por una gobernadora estadounidense.

En un documento titulado "Proyecto de reorganización de la detención", con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ICE presenta un nuevo "modelo" basado en "la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran tamaño y 16 sitios de procesamiento".

Los primeros están previstos para entre 7.000 y 10.000 personas y los segundos para internar de 1.000 a 1.500 personas, se precisa en el documento. También, se menciona "la adquisición de diez instalaciones listas para usar" donde el ICE "ya opera".

"El coste total estimado del nuevo modelo de centros de detención" asciende a US$38.300 millones, se evalúa en una nota hecha pública por la gobernadora de New Hampshire (noreste), Kelly Ayotte.

ICE fija como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que "todos los sitios" estén "operativos".

ICE fija como fecha límite el 30 de noviembre de 2026 para que "todos los sitios" estén "operativos".

Una de las estructuras identificadas por la agencia de inmigración es un amplio edificio de unos 30.000 metros cuadrados ubicado en Merrimack, New Hampshire, en el que planea instalar "de 400 a 600" camas.

Mientras, el Departamento de Seguridad Nacional se encamina el viernes hacia una nueva parálisis presupuestaria debido al fracaso de las negociaciones entre demócratas y republicanos sobre la manera en que actúa ICE, tras dos tiroteos mortales en Mineápolis.

Los demócratas se oponen a cualquier nuevo financiamiento para el DHS, mientras no se introduzcan cambios profundos en las operaciones del ICE. Sin embargo, la policía de inmigración podrá seguir operando durante el cierre, gracias a fondos aprobados el año pasado por el Congreso.