Conmoción en Finlandia por la muerte de un diputado en el Parlamento: sospechan que fue un suicidio

El hombre fallecido fue identificado como Eemeli Peltonen, un político de 30 años elegido para el cargo en 2023. La Justicia investiga las razones detrás del fallecimiento.

Una tragedia golpeó la escena política de Finlandia.

La política de Finlandia quedó conmocionada este martes 19 de agosto, tras conocerse la muerte de Eemeli Peltonen, un miembro del Parlamento en pleno edificio legislativo de Helsinki. Aunque las autoridades únicamente confirmaron el fallecimiento de una persona, distintos medios locales consignaron que se trataría de un diputado que se habría quitado la vida.

La alerta se activó poco después de las 11 de la mañana, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada por el hecho. Minutos más tarde, ambulancias, un camión de bomberos y varios vehículos policiales —entre ellos uno blindado— se desplazaron hasta el edificio. Testigos describieron un operativo inusual para un ámbito de máxima seguridad, que rara vez enfrenta situaciones de este tipo.

De acuerdo con la información difundida, la policía descartó la hipótesis de un delito grave. En el lugar también trabajaron paramédicos, tras recibir los servicios de emergencia una llamada a las 11:06.

El diario finlandés Iltalehti fue el primero en dar a conocer que una persona falleció este martes en el edificio del Parlamento en Helsinki, alrededor de las 11 de la mañana. La cadena pública Yle informó que, además de una ambulancia, se presentaron en el Parlamento un camión de bomberos y dos patrulleros.

image El Parlamento finlandés se encuentra en receso por el verano y tiene previsto retomar su actividad ordinaria el próximo 2 de septiembre. La identidad del fallecido no fue revelada, a la espera de la notificación oficial a sus familiares. Por su parte, el director de seguridad del Parlamento, Aaro Toivonen, evitó dar precisiones sobre lo ocurrido: “Hay una misión en marcha en la que participan los servicios de emergencia y la policía. No puedo decir más en este momento”. La policía, en tanto, sostuvo que no existen indicios de criminalidad y que la investigación se centra en determinar las circunstancias de la muerte.

