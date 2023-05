Coronación del Rey Carlos III: ¿quién será el representante argentino en la ceremonia?

Luego de esa situación, Marra explicó que la persona en cuestión estaba a cargo del protocolo de la ceremonia y que, al darse cuenta de la trascendencia del hecho, se comunicó con la Embajada para disculparse y señalar que no lo había hecho con intención.

"Veníamos pasando y todas las personas que venían adelante mío le venían dando la mano. Y le venían dando la mano porque él es el director de ceremonial, y que nos conoce a todos los diplomáticos y diplomáticas que estamos acreditados en el Reino Unido. Se ve que en el afán de hacer pasar a la gente, no me vio. No lo hizo a propósito y no hay nada detrás", había destacado la esposa del embajador argentino en Londres.