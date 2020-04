La peor pesadilla: recuperados vuelven a enfermar

Trabajar y asegurar las necesidades de la propia familia. Abrazar y besar de nuevo a nuestros abuelos, padres o hijos, cuando no retomar una vida sexual más libre. O, más en general, normalizar las economías de los países. Todo eso anhela la humanidad en medio de la pandemia, pero la mala noticia es que la fecha esperada no es cercana ni predecible. En medio de la incertidumbre ante el virus SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus, llega una mala noticia de Corea del Sur, el país que se ubicó a la vanguardia en su limitación: la inmunidad que aquel deja a los curados no parece gran cosa y una segunda (o tercera…) ronda de contagios comienza a acechar.