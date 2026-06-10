"Leo Messi way": cómo es la calle que fue bautizada por una argentina en EEUU con el nombre del 10 de la Selección

Se trata de una intervención callejera a las afueras de un bar. La iniciativa fue de una bailarina que se radicó en el país hace 30 años.

Se trata de la iniciativa de una argentina radicada en el país desde hace 30 años.

Una mujer logró bautizar una calle en EEUU con el nombre del 10 de la Selección argentina, y actual jugador del Inter Miami, Lionel Messi . La intersección se llama "Leo Messi way" y se encuentra mencionada así temporalmente en un barrio del distrito de Nueva Jersey, tras la iniciativa de una argentina que vive en el país desde hace 30 años.

La responsable de esta intervención es la bailarina argentina Carolina Zokalski, quien llegó a EEUU en 1995 como parte de una gira junto al espectáculo Forever Tango . Luego de 30 años, su rumbo la llevó a otros lados y terminó estableciendo un café en Berkeley Heights , municipio de Nueva Jersey.

La propuesta recibió el respaldo de las autoridades locales, incluida la alcaldesa de Berkeley Heights, Angie Devanney , quien la calificó como una oportunidad para celebrar el impacto global de Messi y dar la bienvenida a visitantes de todo el mundo durante el torneo.

“Messi nos representa no solamente como argentinos. Creo que mucha gente se identifica con él porque también es un latino viviendo en otro país. Compartimos valores como la familia, el esfuerzo y ese amor por nuestras raíces, aun estando lejos de casa”, sostuvo Zokalski.

Embed - Patria Station Café | Argentine Food NJ on Instagram: " The first street named after Lionel Messi in the United States is here. Join us on June 13 at 10:00 AM for the official inauguration of Leo Messi Way in Berkeley Heights, New Jersey. Celebrate this historic moment with fellow soccer fans, the Argentine community, and supporters from around the world. Then join us at Patria Station Cafe for the Patria World Cup Experience 2026, where we’ll be showing every World Cup match throughout the tournament. Patria Station Cafe 128 Sherman Avenue Berkeley Heights, NJ Reservations for Argentina matches are now open. Tag a Messi fan who should be here. #LeoMessiWay #Messi #WorldCup2026 #Argentina #BerkeleyHeights NewJersey PatriaStationCafe Soccer MessiFans WorldCup" View this post on Instagram

Así, esta intervención callejera condecora a su local, inaugurado tras la pandemia con su esposo, Patria Station Café. "No entendíamos de negocios porque éramos bailarines. Pero yo tenía el deseo de crear comunidad, de construir algo cultural que fuera mucho más que un negocio”, recordó.

Cinco años después, el lugar es un punto de encuentro para argentinos, latinos y vecinos. Allí mismo se celebró la histórica conquista de la Copa del Mundo en Qatar en 2024 y en esa oportunidad Zokalski pudo hasta incluso hacerle llegar a Messi una milanesa napolitana.

“Estaban hospedados en Short Hills, a unos diez minutos del restaurante, y tuve la oportunidad de regalarle una milanesa napolitana para su cumpleaños. Es su plato favorito y para nosotros fue un honor”, detalló al respecto.

Lionel Messi rompió un nuevo récord de la Selección argentina tras casi 70 años: cuál es

La Seleccion argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria ante Islandia y Lionel Messi aprovechó la ocasión para seguir escribiendo páginas doradas en la historia del fútbol argentino. El capitán marcó el segundo gol del triunfo y se convirtió en el jugador más veterano en anotar con la camiseta albiceleste, una marca que permanecía intacta desde hacía casi siete décadas.

El tanto llegó en el amistoso disputado en Estados Unidos, el último compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni antes de su estreno en la Copa del Mundo. Con 38 años, 11 meses y 14 días, Messi superó el registro que pertenecía a Ángel Labruna, quien había marcado para Argentina frente a Brasil en 1957 con 38 años, 9 meses y 8 días.