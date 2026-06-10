El giro geopolítico de Donald Trump: EEUU cambia el paradigma y reconoce a China como una superpotencia + Agregar ámbito en









La nueva postura comenzó a gestarse cuando Marco Rubio planteó una “oportunidad para lograr cierta estabilidad estratégica” y encontrar áreas de cooperación.

Este cambio se inició cuando Marco Rubio sugirió una “oportunidad para lograr cierta estabilidad estratégica” y encontrar áreas de cooperación. Foto de archivo.

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio señaló una “oportunidad para lograr cierta estabilidad estratégica” con China, una declaración que pasó inadvertida pero sembró las bases para un cambio de rumbo, durante una reunión en Malasia haces unos meses. Si bien Rubio repitió esta postura en febrero respecto al Caribe, fueron las autoridades chinas quienes, al notar el mensaje, sugirieron a sus pares estadounidenses adoptar un lenguaje aún más optimista para la relación bilateral.

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Este proceso de acercamiento diplomático, conocido por fuentes cercanas a la negociación, se consolidó el mes pasado en Beijing durante la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping. Ambos gobiernos presentaron la fórmula de “estabilidad estratégica constructiva”, transformando la frase original de Rubio en el eje de la nueva relación entre ambas potencias.

Este mensaje estratégico aclara a las agencias globales que Estados Unidos y China, las principales potencias económicas y militares, priorizan la cooperación y la contención de fricciones en áreas clave como el comercio internacional y la situación de Taiwán.

EEUU y China: el silencio de Trump sobre Taiwán El giro de Trump en su relación con Pekín encendió las alarmas desde Taipéi hasta Nueva Delhi y Manila, forzando a los líderes asiáticos a rediseñar a contrarreloj sus alianzas con Washington y China. El rumbo de la Casa Blanca quedó claro tras una reciente ofensiva diplomática en la región: el viaje de Trump a China, la cumbre de Rubio en la India y la participación de Hegseth, secretario de Defensa, en Singapur.

Al intervenir en un foro anual de defensa, Hegseth admitió que las maniobras y el desarrollo militar chino generan una “preocupación justificada” en los países asiáticos. Sin embargo, suavizó el tono al añadir: “Respetamos sus ambiciones”. El dato clave de su discurso fue el silencio: no mencionó a Taiwán, convirtiéndose en el primer jefe del Pentágono en más de diez años en excluir este tema estratégico de dicho encuentro.

Xi Jinping y Donald Trump (3) Donald Trump pretende apaciguar las tensiones con China y espera que los demás países adopten esa misma línea de acción. X: @SpoxCHN_MaoNing Alianza Trump-Xi: el nuevo orden geopolítico en Asia Tras concluir sus reuniones bilaterales en China, Trump no escatimó en halagos hacia Xi Jinping, a quien retrató como un líder imponente. Más allá de la retórica, el impacto geopolítico real llegó cuando el mandatario confirmó que mantenía congelado el suministro de armamento a Taiwán para utilizarlo como moneda de cambio con Pekín. Asimismo, planteó la consolidación de un G2 donde ambas superpotencias compartan el liderazgo global en igualdad de condiciones, afirmando ante Fox News: "Son los dos grandes países". De esta forma, diplomáticos y exasesores de Washington y Asia sostienen que la estrategia de fondo es evidente: Trump pretende apaciguar las tensiones con China y espera que los demás países adopten esa misma línea de acción.