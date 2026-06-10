Buques fantasma y rutas ocultas: cómo sigue fluyendo el petróleo pese a la guerra en Medio Oriente + Agregar ámbito en









Pese al bloqueo del 85% del tráfico, rutas alternativas y flotas clandestinas sostienen el suministro global, conteniendo temporalmente los precios del Brent.

Los economistas están desconcertados por la inesperada calma del mercado petrolero en medio de una crisis histórica de suministro.

A pesar de sufrir una de las peores crisis de suministro de la historia, el mercado petrolero global mantiene una calma inesperada que desconcierta a los economistas. El estrecho de Ormuz cumple tres meses paralizado por la guerra con Irán y su tráfico marítimo visible se desplomó al 15% de sus niveles habituales, según datos de JPMorgan. Pese a este escenario con desestabilizar la economía, los precios internacionales del crudo todavía no se dispararon a los niveles críticos que anticipaban los analistas.

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Para evitar la detección, los petroleros recurren a apagar sus transpondedores, logrando inyectar un volumen de crudo clandestino clave para la estabilidad del mercado energético. JPMorgan calcula que estas rutas secretas movilizaron unos 2,1 millones de barriles diarios a finales de mayo, una cifra significativa frente a los 15,6 millones que circulaban antes del conflicto.

El Estrecho de Ormuz, la crucial ruta de transporte de petróleo. El Estrecho de Ormuz, la crucial ruta de transporte de petróleo.

Volumen de petróleo que elude el bloqueo de Ormuz “A pesar del bloqueo naval en curso y de la drástica reducción del tráfico comercial, parece que volúmenes sorprendentes de crudo y productos petrolíferos siguen transitando por el estrecho”, expresó hace unos días Natasha Kaneva, directora de estrategia global de materias primas de JPMorgan, en una nota dirigida a clientes.

Bob McNally, fundador de Rapidan Energy Group, indicó a CNN que los flujos clandestinos de petróleo mitigaron parcialmente la crisis, aunque no son suficientes para evitar una reducción de reservas que impulse los precios al alza. El analista señaló que el tráfico en Ormuz, aunque bajo, podría ser ligeramente superior a los niveles previos a la guerra debido a estas filtraciones.

A su vez, Jan Stuart, economista y estratega global del sector energético en Piper Sandler, estima que durante mayo salieron del estrecho de Ormuz unos 2,9 millones de barriles diarios de crudo. Según sus cálculos, la cifra contempla 2,1 millones de barriles en navíos que habrían pagado peajes a entidades iraníes, mientras que los 900.000 barriles restantes corresponden a tránsitos "fantasma" de barcos que cruzaron a oscuras y con sus localizadores apagados. Respecto a este fenómeno, el especialista destacó el alivio temporal que genera esta situación en el mercado internacional. “Los fantasmas, o flujos clandestinos, ayudan”, declaró Stuart a CNN. “La mitigación de la crisis ha sido mucho mejor de lo que habría creído posible”.