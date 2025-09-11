SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

11 de septiembre 2025 - 08:20

Arribaron al país los 10 argentinos deportados desde EEUU por el gobierno de Trump

El avión de Omni Air International aterrizó pasadas las 3 de la madrugada; los pasajeros ingresaron por la terminal privada y se reencontraron con familiares.

La Cancillería argentina coordinó todo el procedimiento para que los traslados se realizaran de manera ordenada y segura. Cinco de los deportados no tienen antecedentes penales. El vuelo partió desde Fort Worth, Texas, con escala en Bogotá, Colombia, antes de arribar a Ezeiza. El embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, destacó que el número de ciudadanos afectados es mínimo y que la asistencia consular se brindó con cuidado y sin incidentes.

Informate más
El vuelo OAE 3642 llegó pasadas las 3:17 de la madrugada, aunque estaba previsto inicialmente para la 1:15. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) explicó que solo interviene a requerimiento y que, al no recibir pedidos especiales, no se montó un operativo adicional. Los pasajeros salieron con el dispositivo de seguridad habitual, sin refuerzos en accesos ni perímetro.

El avión salió desde Fort Worth, Texas, a las 0:48 hora local. Desde ahí voló hacia Alexandria, Luisiana, y continuó hacia Bogotá, Colombia, donde se entregó un primer grupo de deportados. Tras una parada de cerca de tres horas y media, el vuelo siguió hacia Belo Horizonte, Brasil, donde descendió otro grupo de ciudadanos brasileños, antes de arribar finalmente a Ezeiza en la madrugada del jueves.

Argentina busca evitar tensiones con EEUU

Desde la embajada argentina en Washington, encabezada por Alec Oxenford, ya se recibieron listas con nombres de ciudadanos considerados “deportables”. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei evita cualquier reclamo público, para no tensar el vínculo con Trump, en momentos donde se juega otra negociación clave: el ingreso de Argentina al Visa Waiver Program, que permitiría entrar a EEUU sin visa por hasta 90 días.

A esto se suma un contexto político tenso en Washington: las internas entre Marco Rubio, secretario de Estado, y Kristi Noem, al frente del Departamento de Seguridad Nacional, amenazan con frenar el entendimiento migratorio. Mientras tanto, el flujo de deportaciones sigue en marcha.

En paralelo, se intensificó una campaña mediática dirigida a los argentinos que viven sin papeles en Estados Unidos. Los avisos contratados por el propio gobierno norteamericano son claros: si no regularizan su situación, serán repatriados.

Noticia en desarrollo.-

