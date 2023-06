Crisis en la CNN: renunció el CEO de la cadena en medio de las críticas

Licht asumió su cargo en mayo de 2022, reemplazando a Jeff Zucker, quien se vio obligado a renunciar después de no revelar una relación consensuada con una colega. Fue criticado por la decisión de la cadena de transmitir un evento el 10 de mayo con el expresidente republicano Donald Trump, durante el cual reiteró falsedades sobre su derrota en las elecciones de 2020 y dijo que si era reelecto indultará a muchos de sus partidarios condenados por participar por el ataque al Capitolio del 2021. Trump también llamó a la moderadora de CNN, Kaitlan Collins, una "persona desagradable".