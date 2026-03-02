Guerra en Medio Oriente: China no oculta su preocupación por Irán, un proveedor clave de petróleo

El estrecho de Ormuz, cerrado en medio del conflicto con EEUU e Israel, concentra más del 80% del combustible que consume el gigante asiático.

China alerta por el estrecho de Ormuz, vital para su suministro energético, y evacúa a miles de ciudadanos ante la escalada militar.

China respaldó al régimen iraní y expresó su alarma por la seguridad del estrecho de Ormuz , un corredor clave para el suministro energético global. El gigante asiático evacuó a más de 3.000 ciudadanos y analiza alternativas para mantener sus fuentes de energía, ya que más del 80% del combustible que consume transita por esta vía vulnerable.

El país asiático manifestó su profunda preocupación por la escalada militar en Medio Oriente y mostró un respaldo explícito a Irán ante los ataques de EEUU e Israel . El gobierno chino exigió la detención inmediata de las operaciones militares, advirtió sobre los riesgos para la estabilidad regional y subrayó la importancia estratégica del suministro de combustible iraní a través del estrecho de Ormuz.

China respalda a Irán porque es uno de los mayores compradores de combustible suministrado por Teherán, lo que convierte la estabilidad en Medio Oriente en un asunto clave para su seguridad energética y comercial. La inquietud de Pekín reside en que cualquier inestabilidad en el estrecho podría afectar el flujo energético indispensable para su economía y repercutir en el mercado internacional de hidrocarburos .

El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi , sostuvo en conversación con su par iraní que Pekín “valora la amistad tradicional” entre ambos países y apoya a Irán “en la protección de sus derechos e intereses legítimos”. Paralelamente, reiteró su defensa de la soberanía e integridad territorial iraní, además de instar a la comunidad internacional a evitar una expansión del conflicto, tras la ofensiva iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde China, la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning , remarcó que los recientes ataques “no contaron con autorización del Consejo de Seguridad” de Naciones Unidas y “violan el derecho internacional” . Mao advirtió sobre el peligro de que la violencia se propague a países vecinos, amenazando la seguridad en toda la región del golfo Pérsico.

La diplomacia china, en colaboración con Rusia, impulsó una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU para afrontar la crisis y exigir que ese organismo cumpla su papel en el mantenimiento de la paz. Pekín también notificó que no recibió información previa sobre las acciones militares estadounidenses.

Preocupación por la estabilidad en el estrecho de Ormuz

La preocupación de China se centra en la seguridad del estrecho de Ormuz, considerado vital para el transporte global de petróleo y gas. Mao Ning subrayó que “el estrecho de Ormuz y sus aguas circundantes son canales internacionales importantes para el comercio de bienes y energía”. Para China, preservar la estabilidad en esta área resulta fundamental tanto para sus intereses como para los del resto de la comunidad internacional.

La advertencia de la Guardia Revolucionaria iraní sobre el tránsito marítimo fue citada por autoridades chinas como un motivo adicional para tomar precauciones. Existe temor de que cualquier alteración en la circulación de los buques petroleros impacte directamente en el flujo energético que abastece a economías como la china y repercuta en la estabilidad de los mercados internacionales.

estrecho de ormuz Gentileza: Bloomberg

Evacuación de ciudadanos chinos y alertas de seguridad

El aumento de la tensión derivó en la evacuación de más de 3.000 ciudadanos chinos de Irán desde el comienzo de la ofensiva militar. China confirmó la muerte de un nacional en Teherán y reforzó sus advertencias, recomendando a sus ciudadanos que extremen precauciones y abandonen el país en cuanto sea posible.

Las embajadas y consulados de China en Irán emitieron avisos urgentes, mientras que equipos de apoyo fueron enviados a pasos fronterizos para asistir la salida terrestre de quienes lo requieran. “En vista de la actual y grave situación de seguridad en Irán, recordamos solemnemente a los ciudadanos chinos que evacúen lo antes posible de manera segura”, señaló la portavoz oficial.

El gobierno chino afirma la necesidad de proteger la estabilidad y la seguridad en uno de los principales corredores energéticos del mundo. Considera que cualquier perturbación en el golfo Pérsico puede alterar los suministros y tener repercusiones globales.