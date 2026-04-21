Cuándo termina la tregua entre Irán y EEUU: qué se sabe hasta ahora

El alto el fuego vence en horas en medio de negociaciones inciertas y advertencias de una posible reanudación de los ataques.

El alto el fuego entre EEUU e Irán entra en sus últimas horas sin garantías de continuidad.

Estados Unidos e Irán enfrentan las últimas horas del alto el fuego acordado por dos semanas mientras persisten las dudas sobre una salida diplomática y crece el riesgo de una nueva escalada militar , en un escenario marcado por amenazas cruzadas, negociaciones inciertas y movimientos estratégicos en una de las zonas más sensibles del conflicto.

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El alto el fuego entre ambos países expirará este miércoles por la noche, según el horario de Washington. De acuerdo con precisiones oficiales, el límite será a las 20:00 (hora del Este de Estados Unidos), lo que equivale a las 21:00 de Argentina y a las 3:30 del jueves en Irán.

Aunque en un primer momento se había señalado el martes 21 como fecha de cierre, la Casa Blanca ajustó el plazo. En este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, “empezarán a estallar muchas bombas” , lo que refuerza la posibilidad de una rápida reanudación de las hostilidades.

En paralelo, Washington intenta reactivar el diálogo en un margen de tiempo muy acotado. El vicepresidente J.D. Vance tiene previsto viajar a Pakistán junto a los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner para mantener contactos indirectos con Teherán. Sin embargo, no está confirmada la participación formal de representantes iraníes.

La tregua vencerá este miércoles por la noche en Washington, en medio de máxima tensión.

Desde Irán, las señales son contradictorias. Un funcionario citado por Reuters indicó que el país está “revisando positivamente” la posibilidad de participar en las conversaciones, aunque aclaró que no hay una decisión final. Al mismo tiempo, medios estatales señalaron que ninguna delegación había partido hacia Islamabad.

“Las cosas están avanzando y las conversaciones siguen su curso para mañana”, sostuvo una fuente paquistaní bajo condición de anonimato, lo que deja abierta la posibilidad de un acuerdo de último momento, incluso con la participación directa de Trump.

operación furia épica - ataque de eeuu - medio oriente Donald Trump advirtió sobre una posible reanudación de los ataques si no hay acuerdo. Marina

Escalada previa, bloqueo y presencia militar

El actual escenario se originó tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos, con apoyo de Israel, bajo el nombre de “Operación Furia épica”, con el objetivo de debilitar las capacidades militares iraníes, incluidos sus programas nucleares y de misiles.

La tregua fue acordada a principios de abril con la condición de que Irán reabriera el estrecho de Ormuz. Sin embargo, tras una primera ronda de negociaciones sin resultados, Washington impuso un bloqueo sobre los puertos iraníes, lo que derivó en un nuevo cierre del paso marítimo por parte de Teherán.

En las últimas horas, las tensiones aumentaron con la captura de un buque iraní por parte de fuerzas estadounidenses, acusado de transportar materiales de posible uso dual. Trump, por su parte, reafirmó que el bloqueo económico (que, según dijo, genera pérdidas de unos u$s500 millones diarios para Irán) se mantendrá. “El bloqueo, que no levantaremos hasta que haya un acuerdo, está destruyendo por completo a Irán”, escribió.

Estrecho de Ormuz El estrecho de Ormuz continúa como un punto clave en la disputa entre ambos países. Getty Images

Un escenario abierto a horas del vencimiento

Mientras tanto, el Comando Central de Estados Unidos confirmó que el portaaviones USS Abraham Lincoln continúa operando en Medio Oriente para sostener el bloqueo naval en la zona.

En paralelo, Trump le pidió a Irán que libere a ocho mujeres que fueron condenadas a muerte. A través de su red social, Truth Social, expresó que la liberación de estas mujeres podría marcar un excelente inicio para las próximas negociaciones entre ambos países.

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El presidente estadounidense manifestó que agradecería que las dejaran vivir, y agregó: “Por favor, no les hagan daño. Sería un excelente comienzo para nuestras negociaciones”, según consta en el mensaje.

A pocas horas del vencimiento, el escenario permanece abierto entre una resolución diplomática de último momento o una reactivación inmediata del conflicto. Con el plazo en cuenta regresiva, las decisiones políticas de ambas partes podrían redefinir el rumbo de la crisis en cuestión de horas.