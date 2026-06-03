La selección de futbol iraní consiguió los visados para viajar a México + Agregar ámbito en









El anuncio se difundió por la televisión estatal del país con la confirmación del embajador en Turquía. Faltan 8 días para la cita mundialista y no está confirmado que pueda disputar sus partidos.

La selección iraní en el amistoso frente a Gambia en Antalya, Turquía. @teammellifootball

La selección de fútbol iraní consiguió los visados para poder viajar a México donde tendrá su campamento base e iniciará su viaje este sábado al Mundial 2026. El anunció se difundió por la televisión estatal del país en la que se citó al embajador en Turquía. Todavía faltan los visados para ingresar a EEUU, donde tiene programado sus tres partidos de grupo.

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"Los visados de los jugadores iraníes se han expedido en 48 horas, sin su presencia física y sin toma de huellas dactilares en la embajada de México", confirmó el embajador Mohammad Hassan Habibollahzadeh desde Antalya, Turquía donde la delegación está realizando un campamento de preparación.

La FIFA había confirmado este lunes que Irán tendría su concentración en Tijuana, México. “La selección nacional de fútbol de Irán partirá de Antalya hacia Tijuana a las 15:20 del sábado 6 de junio y tiene previsto llegar a México a la 1:30 del domingo 7 de junio”, anunció hoy la cuenta oficial del equipo en las redes sociales.

Su nueva base para hospedarse y entrenar será en el Centro Xoloitzcuintle, sede de los Xolos de la Liga MX, antes estaba planificado que sea en Tucson, Arizona. “Esto es una gran ventaja, porque son 55 minutos. Si queremos ir en coche, son tres horas y 20 minutos. En autobús, podemos ir a Los Ángeles. Esta es una gran ventaja”, señaló Mehdi Taj, presidente de la federación de fútbol de Irán, sobre la ubicación de la nueva sede.

Además, Taj había declarado el lunes por la noche que se esperaba que luego de recibir las visas para entrar a México, puedan conseguir rápidamente las necesarias para pasar a Estados Unidos. Todavía no se reveló si las consiguieron.

Este jueves disputarán un partido amistoso frente a Mali en la ciudad turca, el viernes pasado ya se habían enfrentado a Gambia con victoria por 3-1. “Teniendo en cuenta la importancia del partido amistoso de la selección nacional de fútbol de Irán contra Mali, y en consonancia con los objetivos tácticos del seleccionador iraní, el partido de mañana contra Mali se disputará a puerta cerrada y sin la presencia de los medios de comunicación”, anunció la federación iraní en un comunicado. selección de irán Los 26 convocados para disputar el Mundial con Irán. @teammellifootball Cuándo y dónde juega Irán en esta Copa del Mundo Irán tendrá sus dos primeros partidos en Los Ángeles: contra Nueva Zelanda el 15 de junio y contra Bélgica el 21. Su último cruce por la primera fase será el 26 contra Egipto en Seattle por el Grupo G.