Quién es Delcy Rodríguez, la dirigente designada presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez se convirtió en el centro de la escena política venezolana tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos , un hecho que llevó al Tribunal Supremo de Justicia a nombrarla presidenta interina ante la “ausencia forzosa” del mandatario. La decisión la ubica como figura clave en un momento de máxima tensión institucional y diplomática.

La vicepresidenta ejecutiva, considerada la mano derecha de Maduro , asumió el liderazgo formal del Ejecutivo luego de que el máximo tribunal interpretara que la Constitución habilita al vicepresidente a suplir faltas temporales o absolutas del presidente. El anuncio se produjo horas después de la detención del jefe de Estado y en medio de fuertes repercusiones internas y externas.

A última hora del sábado, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que Delcy Rodríguez asuma la jefatura del Estado. En un comunicado oficial, la presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio , sostuvo que la Constitución establece que el vicepresidente debe reemplazar al presidente en casos de ausencia, como el que atraviesa el país tras la operación militar estadounidense.

En ese texto, el tribunal calificó la detención de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, como un “secuestro” y una “agresión extranjera” , y otorgó a Rodríguez la responsabilidad de liderar la “defensa de la soberanía” y de “preservar el orden constitucional”.

Donald Trump afirmó que Delcy Rodríguez podría liderar una etapa de transición en Venezuela, aunque la vicepresidenta rechazó cualquier subordinación a Washington.

Horas antes del fallo del TSJ, Rodríguez ya había tomado la palabra. En un mensaje televisado desde Caracas, condenó la acción de Estados Unidos y calificó la captura del presidente como un “secuestro ilegal e ilegítimo”.

“Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie”, aseguró durante una alocución transmitida en cadena nacional de radio y televisión. “Sitiarla, bloquearla, es una barbarie que violenta todo mecanismo del sistema de derechos humanos internacional y configura delitos de lesa humanidad. Que ningún bloqueo pretenda torcer la voluntad de este pueblo”, afirmó.

RODEADO. Nicolás Maduro se dejó fotografiar ayer con su nueva vicepresidenta, Delcy Rodríguez (izquierda) y con su mujer, Cilia Flores. Abogada y dirigente histórica del oficialismo, Delcy Rodríguez concentra poder político, jurídico y diplomático.

En ese mismo mensaje, llamó a los venezolanos a movilizarse en defensa del país y remarcó que “en Venezuela solo hay un presidente, que se llama Nicolás Maduro Moros”.

El cruce con Donald Trump y el escenario de sucesión en Venezuela

Las declaraciones de Rodríguez respondieron directamente a lo dicho por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante su primera conferencia de prensa tras la captura de Maduro. Allí, el mandatario norteamericano sugirió que la vicepresidenta podría quedar al frente del gobierno venezolano en una etapa de transición, alineada con Washington.

Trump aseguró que Rodríguez había estado en contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, y deslizó que estaría dispuesta a aceptar las exigencias de Estados Unidos. “No tiene alternativa”, afirmó.

Sin embargo, pocas horas después, Rodríguez ratificó su postura y rechazó cualquier escenario de subordinación. Denunció nuevamente la detención de Maduro como un “secuestro” y aseguró que Venezuela “no se entrega, no se rinde y jamás va a ser colonia de nadie”.

donald trump delcy rodriguez La vicepresidenta rechazó los dichos de Trump y calificó la detención de Maduro como un “secuestro ilegal”.

El perfil político de Delcy Rodríguez dentro del chavismo

Estas declaraciones son coherentes con la figura que Maduro definió en reiteradas ocasiones como una “tigresa” del socialismo bolivariano. Quienes la conocen destacan su inteligencia y formación, pero también la describen como una dirigente dogmática y férrea defensora del proyecto chavista.

Delcy Rodríguez es abogada, tiene 56 años y proviene de una familia profundamente ligada a la política de izquierda. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un exguerrillero que murió bajo custodia policial en 1976 tras ser detenido por su vinculación con el secuestro del empresario William Niehous. Ese episodio marcó su trayectoria personal y política.

delcy rodriguez (1) Delcy Rodríguez forjó su carrera política al calor de la revolución bolivariana impulsada por Hugo Chávez.

“Tomé una decisión de hacer justicia en el caso de mi papá y entré a la escuela de Derecho”, contó en una oportunidad. Años más tarde, en una entrevista, sostuvo que “la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, fue nuestra venganza personal”, aunque aclaró que no actuaba movida por el odio.

De Chávez a Maduro: el ascenso de Delcy Rodríguez al poder

Rodríguez inició su carrera política durante el gobierno de Hugo Chávez, cuando ocupó el Ministerio del Despacho de la Presidencia. Con la llegada de Maduro al poder, su influencia creció de forma sostenida: fue ministra de Comunicación, de Economía, canciller y, finalmente, vicepresidenta ejecutiva.

También presidió la Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017, un órgano de carácter supraconstitucional que concentró amplias atribuciones. En los últimos años, además, sumó el cargo de ministra de Hidrocarburos, consolidando su peso dentro del Ejecutivo.

delcy rodriguez (2) Delcy definió a la revolución bolivariana como una “venganza personal”, en referencia al asesinato de su padre antes de la era chavista.

Delcy Rodríguez en la escena internacional y las sanciones

Como canciller y operadora política, Rodríguez fue clave en las relaciones con aliados estratégicos como China, Rusia, Irán y Turquía. En el plano internacional protagonizó varios episodios polémicos, entre ellos el intento de ingresar a una cumbre del Mercosur en 2016 y el denominado “Delcygate” en España en 2020.

Rodríguez fue sancionada por Estados Unidos en 2018 y por la Unión Europea, junto a otros altos funcionarios del chavismo, por violaciones a los derechos humanos y el deterioro democrático en Venezuela. Desde entonces, rechazó públicamente esas medidas y cuestionó la política exterior estadounidense.

Hoy, con Maduro detenido y el poder en transición, Delcy Rodríguez enfrenta el desafío más complejo de su carrera: sostener el control interno, responder a la presión internacional y definir su verdadero margen de maniobra en una Venezuela atravesada por una crisis sin precedentes.