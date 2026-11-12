Derrumbe en Brooklyn: al menos 2 muertos y 17 heridos tras el colapso de un edificio + Agregar ámbito en









El hecho ocurrió el miércoles en la intersección de las avenidas Flatbush y Bedford. El operativo de rescate contó con más de 250 efectivos, perros entrenados y drones para revisar la zona. Las autoridades investigan qué provocó el colapso de la estructura.

Se derrumbó un edificio en Brooklyn y hay dos muertos y al menos 17 heridos.

Un edificio de tres pisos se derrumbó en el barrio de Flatbush, en Brooklyn, Nueva York, y provocó una tragedia: al menos dos personas murieron y otras diecisiete resultaron heridas, entre ellas siete niños. Los equipos de emergencia continúan trabajando en el lugar para buscar posibles sobrevivientes que hayan quedado atrapados debajo de los escombros.

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El episodio ocurrió durante la tarde del miércoles, en la intersección de las avenidas Flatbush y Bedford. Según la información difundida por las autoridades, la construcción tenía un local comercial en la planta baja y viviendas en los pisos superiores.

La caída de la estructura también afectó a un edificio vecino. Parte de una de sus paredes se rompió y dejó varias habitaciones al descubierto. La escena obligó a desplegar un gran operativo de seguridad y rescate para evitar nuevos riesgos en las construcciones cercanas.

Más de 250 bomberos y trabajadores de emergencias participaron del operativo. Para revisar los restos del edificio y localizar a posibles víctimas, utilizaron perros de búsqueda, drones y distintos equipos especializados. Hasta el momento, las autoridades no pudieron establecer cuántas personas podrían seguir bajo los escombros.

Entre los heridos, seis tuvieron que ser trasladados a hospitales por la gravedad de sus lesiones. Cuatro de ellos permanecen en estado crítico, de acuerdo con los primeros reportes. También se informó que había trabajadores de la construcción entre las personas afectadas.

Investigan si las excavaciones en un terreno vecino provocaron el derrumbe en Brooklyn. Investigan las causas del derrumbe en Brooklyn Mientras avanzan las tareas de rescate, los investigadores intentan determinar qué provocó el colapso. Una de las hipótesis apunta a los trabajos que se realizaban en un terreno lindero, donde anteriormente se había demolido otra construcción y estaba previsto desarrollar un proyecto de viviendas. Los especialistas buscan establecer si las excavaciones y las tareas realizadas en ese predio pudieron haber afectado la estabilidad del edificio. Por ahora no existe una confirmación oficial sobre el origen del derrumbe. Además, los registros municipales indican que una empresa contratista había recibido una sanción por continuar con trabajos de demolición en ese terreno pese a una orden que exigía detenerlos. La infracción fue resuelta en octubre, luego de que la compañía pagara una multa de 10.000 dólares. De todos modos, las autoridades todavía no determinaron si ese antecedente tiene relación con la tragedia. La investigación continúa y los equipos de emergencia mantienen el operativo en la zona. Mientras tanto, las autoridades esperan avanzar con las pericias para conocer las causas del derrumbe y establecer si hubo responsabilidades en los trabajos realizados en el terreno vecino.