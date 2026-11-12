Histórica victoria: el partido Demócrata sumó un nuevo senador en un distrito en el que no ganaban desde 1982 + Agregar ámbito en









Se trata de un senador de 43 años, que propuso reducir costos de vida para las familias y mejorar los hospitales. Le ganó a una republicana que buscaba la reelección.

El partido sumó un nuevo senador, para el distrito de Mississippi. X

El partido Demócrata sumó otra victoria, a más de una semana de las elecciones de medio término en EEUU. Se trata de una nueva banca en el Senado, por Mississippi, en el que no ganaban desde 1982, con el candidato demócrata Scott Colom (43) a la cabeza, quien ganó este miércoles los comicios en representación de ese distrito.





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Colom se impuso a la republicana Cindy Hyde-Smith, quien iba en busca de la reelección. En este marco, el hombre será el primer senador negro de Mississippi desde la Era de la Reconstrucción, posterior a la Guerra Civil. Su triunfo, a su vez, le da a los demócratas un impulso inesperado en su intento de controlar la Cámara alta.

El partido Demócrata sumó una banda en Mississippi: no ganaban ahí desde 1982 Colom es un fiscal local que llevó adelante una campaña apuntando contra los puntos débiles de los republicanos. Además, su victoria se da en el distrito con mayor proporción de votantes negros que en cualquier otro. Por otro lado, Hyde-Smith, una firme aliada del presidente Donald Trump, intentaba obtener su segundo mandato completo: primero fue designada para cubrir una vacante y luego ganó unas elecciones especiales en 2018.

Thank you for believing in me and never forgetting Mississippi. You supported early and it wouldn’t be possible without you. God bless you & your mom! #MississippiMatters https://t.co/2R8MRO5tmO — Scott Colom (@scott_colom) November 12, 2026 Colom nació y se crio en Columbus y es parte de una octava generación de habitantes de Mississippi. Es hijo de la jueza jubilada Dorothy Colom, la primera afroamericana elegida para el Tribunal de Equidad de su región, y de Wilbur Colom, abogado y exrepublicano que trabajó para el expresidente Ronald Reagan.

El fiscal anunció su candidatura en septiembre de 2025 bajo la consigna de “Mississippi matters" (Mississippi importa), desde la cual propuso reducir costos para las familias, ayudar a los hospitales locales y atraer “buenos empleos” al Estado. Además, cruzó a Hyde-Smith, al tildarla de no trabajar para el distrito: “Vota en contra de los empleos e inversiones en Mississippi porque beneficia la agenda de sus donantes”, señal

Entre sus logros, Colom ganó el 94% de los juicios en los que se presentó y logró condenas en más de 15 casos de asesinato que tuvieron repercusión mediática. “Logró que un depredador fuera llevado ante la justicia por la violación, el robo y el secuestro de una estudiante universitaria en la Universidad Estatal de Mississippi, (...) y exigió responsabilidades a un sheriff corrupto que intercambiaba favores por material sexual de los reclusos”, enumera su biografía de su sitio web. El fiscal anunció su candidatura en septiembre de 2025 y propuso reducir costos para las familias y ayudar a hospitales. Mississippi Today El Partido Demócrata evalúa regular la Inteligencia Artificial y los data center El Partido Demócrata planea impulsar una serie de nuevas leyes dirigidas a los sistemas de inteligencia artificial (IA) y desarrollo de data center, una vez que tomen el control del Congreso de EEUU en enero de 2027. La iniciativa supondría un cambio radical sobre el tratamiento legislativo de estos temas, luego de que la conducción republicana se centrara en promoverlos y evitara la restricción. Así lo confirmaron legisladores en declaraciones a Reuters, donde detallaron que el fin de estos proyectos es proteger a los consumidores del aumento de los costes de la electricidad vinculados a los centros de datos. Además podrían exigir pruebas independientes de los sistemas avanzados de IA y a aclarar cuándo las empresas pueden ser consideradas responsables de los daños causados por sus productos. Cualquier legislación al respecto se enfrentaría a grandes obstáculos mientras el presidente republicano Donald Trump permanezca en la Casa Blanca, ya que rechazó repetidamente los llamamientos para redactar normas obligatorias para la tecnología de IA.