Zohran Mamdani destacó las victorias demócratas: "Es hora de dar prioridad a los trabajadores"

El alcalde de Nueva York valoró los triunfos logrados por los congresistas de su partido. Sin embargo, también avisó que llegar al poder no debe ser el último escalón sino transformar la realidad de los estadounidenses.

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, destacó la histórica victorias demócratas logradas a lo largo y ancho de Estados Unidos en las elecciones de medio término , pero advirtió a sus compañeros de partido que no alcanza con llegar al poder sino que ahora deben poner manos a la obra para lograr un cambio que llegue al bolsillo de los estadounidenses.

“Este país ha elegido a una nueva generación de líderes; una generación con el mandato de reducir el costo de vida, de construir en lugar de bombardear, y de no traicionar jamás a los trabajadores que les confiaron el poder”, declaró Mamdani este miércoles durante una conferencia de prensa frente al Ayuntamiento.

“Lo que anoche quedó claro es que los trabajadores constituyen la mayoría y es hora de dar prioridad a estas personas en nuestra política”, manifestó el jefe demócrata de la ciudad más importantes del país.

De todas maneras, lanzó una advertencia a su partido al asegurar que "no basta con que nosotros, como demócratas, lleguemos al poder; tenemos que utilizar ese poder para lograr un cambio que los estadounidenses puedan notar en sus bolsillos".

"(El vicepresidente de EE.UU.) JD Vance pidió a los estadounidenses que le dieran dos años más. Los estadounidenses no pueden permitirse dos años más cuando tienen que pagar el alquiler el primer día del mes, pagar la guardería de sus hijos o ir hoy mismo al supermercado", afirmó el alcalde.

Luego se refirió al optimismo ante el hecho de que los legisladores neoyorquinos quedaron a las puertas de encabezar los bloques federales de la Cámara de Representantes y del Senado. Hakeem Jeffries se perfila para convertirse en presidente de la Cámara de Representantes y Chuck Schumer liderará la mayoría en el Senado.

“Que los líderes en Washington provengan de nuestra ciudad y sean parte de ella es de una importancia inmensa para nosotros”, destacó el alcalde y agregó: “Para ellos, las luchas de los neoyorquinos no son meras preocupaciones teóricas, ni algo que se percibe a través del filtro de los medios o la política; son realidades que ellos mismos viven y sobre las cuales escuchan a sus electores todos los días”.

El impacto de las victorias demócratas en el Congreso de EEUU

El resultado de las elecciones de medio término modificó el equilibrio de fuerzas en Washington. Los demócratas consiguieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, por lo que tendrán mayor capacidad para condicionar las decisiones del Gobierno durante la segunda mitad de la presidencia de Donald Trump.

La nueva composición legislativa limitará las posibilidades del oficialismo para aprobar proyectos y avanzar con sus principales iniciativas. Además, la oposición podrá impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana, exigir explicaciones a funcionarios y revisar distintas decisiones del Ejecutivo.

La pérdida de ambas cámaras también abre otro frente para el Presidente. Con mayoría legislativa, los demócratas tendrán más herramientas para investigar la gestión republicana, convocar funcionarios, exigir documentación y revisar distintas políticas de la Casa Blanca.

Ante esa posibilidad, el equipo legal de Trump comenzó a evaluar respuestas frente a eventuales citaciones y pedidos de información. Entre los recursos que podría utilizar figura el privilegio ejecutivo, una herramienta que permite mantener bajo reserva determinadas comunicaciones internas de la Presidencia.