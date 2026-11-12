Un guardia de honor se desmayó frente a Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo

El escolta cayó de espaldas mientras esperaba la llegada de Peter Pellegrini al Palacio del Elíseo. El mandatario francés interrumpió el protocolo para asistirlo.

Un integrante de la guardia de honor francesa se desmayó frente a Emmanuel Macron mientras participaba de la recepción oficial del presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en el Palacio del Elíseo, en París. El episodio ocurrido este miércoles, quedó registrado en video y se viralizó en las redes sociales por la reacción del mandatario, que rápidamente se acercó para comprobar el estado del uniformado.

El hecho se produjo en la entrada de la sede presidencial, donde los integrantes de la guardia permanecían formados para recibir al visitante. Mientras Macron aguardaba la llegada de su par eslovaco, uno de los escoltas comenzó a perder el equilibrio, se tambaleó y cayó de espaldas contra una de las columnas del edificio.

Las imágenes muestran cómo el guardia pierde repentinamente la estabilidad y golpea su espalda contra una columna. La caída sorprendió a quienes participaban de la ceremonia y generó una rápida reacción de los presentes.

Macron abandonó momentáneamente su posición en el protocolo y se acercó al uniformado para observar cómo se encontraba, mientras otras personas intervenían para asistirlo. Pellegrini, que estaba por subir las escaleras para saludar al presidente francés, permaneció a la espera hasta que concluyera la asistencia.

La caída del integrante de la guardia de honor quedó registrada en un video que se difundió rápidamente en redes sociales.

Finalmente, dos hombres retiraron al guardia del lugar para que recibiera atención. Una vez resuelta la situación, los mandatarios retomaron la agenda oficial sin modificar el protocolo. Macron recibió a Pellegrini con un abrazo y ambos ingresaron al Palacio del Elíseo para continuar con las actividades previstas.

Qué hablaron los presidentes durante el encuentro

El encuentro entre Macron y Pellegrini tuvo como objetivo fortalecer la asociación estratégica entre Francia y Eslovaquia. Durante la reunión bilateral, los mandatarios trataron cuestiones vinculadas con la seguridad y la soberanía energética, la cooperación en materia de energía nuclear y la protección de los niños en internet. También abordaron la necesidad de alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania, en medio de la guerra con Rusia.

Tras la reunión, Pellegrini compartió imágenes del encuentro en sus redes sociales y agradeció a Macron por la “amistad y asociación”. “Reafirmamos nuestro compromiso compartido de elevar la asociación estratégica entre Eslovaquia y Francia a un nivel aún más alto. Nuestras discusiones se centraron en la seguridad y soberanía energética, una paz justa y duradera en Ucrania, la cooperación en energía nuclear y la protección de los niños en línea”, escribió.

Francia y Eslovaquia acordaron profundizar su asociación estratégica y avanzar en temas de seguridad y soberanía energética.

El presidente eslovaco también destacó la importancia de profundizar los vínculos entre ambos países frente al escenario internacional: “En un momento de profundos desafíos globales, Europa necesita asociaciones sólidas, unidad y determinación. Eslovaquia y Francia están listas para trabajar de la mano por una Europa más fuerte, segura y próspera. Juntos, demos forma al futuro de Europa con ambición, solidaridad y confianza”, agregó.

En paralelo, funcionarios de Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, junto con representantes de la OTAN y la Unión Europea, viajaron a Abu Dabi para participar de nuevas conversaciones sobre la guerra entre Ucrania y Rusia. La agenda incluyó negociaciones por un posible intercambio de prisioneros y garantías de seguridad para la posguerra, en un contexto de coordinación diplomática entre los países europeos.