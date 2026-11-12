León XIV regresó a Perú: 11 kilómetros de fieles y un mensaje al fujimorismo sobre las heridas del pasado

El Pontífice aterrizó en el Callao y recorrió las calles de la capital peruana, donde miles de fieles salieron a saludarlo. En su primer discurso, pidió tratar con justicia y sensibilidad los episodios dolorosos del pasado, defendió el diálogo democrático y llamó a fortalecer las instituciones.

El papa León XIV volvió a su casa en Sudamérica . El Sumo Pontífice llegó a Perú luego de despedirse de la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Su arribo a Lima estuvo marcado por una recepción cargada de emoción, con miles de personas en las calles y un mensaje que pidió tratar "los sucesos del pasado" con "justicia y sensibilidad".

El avión aterrizó 17:01 en el Grupo Aéreo N.º 8 del Callao, la base de la Fuerza Aérea peruana ubicada sobre la avenida Faucett. Allí tuvo el primer encuentro con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori . Además, también fue recibido por un grupo de autoridades civiles, militares y religiosas, además de una delegación de niños que participó del recibimiento.

Tras lo protocolar, una fila de once kilómetros de fieles recibió a Robert Prevost - ahora rebautizado León XIV - en su regreso a Lima. La concentración se extendió hasta la zona de las avenidas Salaverry, Pershing y Juan de Aliaga, en el límite entre Jesús María y San Isidro.

La avenida Faucett, La Marina y Brasil se convirtieron en corredores de bienvenida. Banderas peruanas, globos, pancartas y teléfonos en alto acompañaron el paso del Pontífice.

Uno de los momentos destacados del regreso de León XIV ocurrió frente a la Basílica de María Auxiliadora, en Breña, donde el Pontífice dejó el vehículo en el que había llegado para subir al papamóvil. Desde allí continuó hacia el Centro Histórico por la avenida Brasil, la plaza Bolognesi y las avenidas Alfonso Ugarte, Bolivia, Garcilaso de la Vega y Nicolás de Piérola, hasta llegar al jirón Conde de Superunda y la Plaza Mayor.

Durante parte del recorrido, el acompañamiento tuvo una característica propia de la tradición peruana: los caballos de paso. Los chalanes escoltaron al papamóvil y sumaron una postal particular a la bienvenida oficial.

El reencuentro de León XIV con Perú

En el Patio de Honor de Palacio de Gobierno se realizó la ceremonia oficial de bienvenida. Allí, el Papa escuchó una presentación del Coro Nacional de Niños del Perú y de la banda del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), integrada por jóvenes y adultos con discapacidad intelectual.

León XIV, emocionado, se acercó a los niños y los saludó. También dedicó unos minutos a los integrantes de la banda. Luego llegó la interpretación del Himno Nacional, que el Pontífice acompañó cantando junto a los músicos y el coro.

La escena tuvo un significado especial por la historia de Robert Prevost en Perú, donde vivió durante más de veinte años. Aunque llegó como Papa, buena parte de quienes lo esperaban reconocían también al sacerdote y obispo que había desarrollado allí su labor pastoral antes de ser elegido como sucesor de Francisco.

Después de los honores militares y el saludo a las autoridades, León XIV ingresó a Palacio de Gobierno junto a la presidenta Keiko Fujimori. Ambos mantuvieron un encuentro privado en las instalaciones y, más tarde, el Pontífice se trasladó al Gran Teatro Nacional, en San Borja, para reunirse con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

El primer mensaje de León XIV en Perú: justicia, diálogo y seguridad

Sin perder tiempo, en su primer discurso de nuevo en suelo peruano, León XIV hizo referencia a los episodios difíciles que atravesó el país en los últimos meses y pidió que los mismos sean abordados con "justicia y sensibilidad".

León XIV habló frente autoridades en el Gran Teatro Nacional. Presidencia Perú

Frente a representantes del Estado, el Papa sostuvo que las experiencias dolorosas de una sociedad deben ser consideradas por sus autoridades y planteó la necesidad de abrir espacios para la concordia y el diálogo. También destacó que la democracia requiere escuchar posiciones diferentes y reconocer que ninguna persona o institución tiene todas las respuestas.

En ese sentido, exhortó a los representantes públicos a cultivar “la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro”, cualidades que consideró necesarias para fortalecer la confianza de la ciudadanía y las instituciones.

El Pontífice también vinculó la tarea de los funcionarios con las necesidades cotidianas de la población. Advirtió que las decisiones del Estado tienen consecuencias sobre las comunidades alejadas de los centros de poder y remarcó que sus habitantes también necesitan ser escuchados.

Al referirse al servicio público, recordó una reflexión de su antecesor, el papa Francisco, quien visitó Perú en 2018. Citó su exhortación apostólica Evangelii gaudium, en la que definió la política como “una altísima vocación” y una de las formas más valiosas de la caridad, por su búsqueda del bien común.

A partir de esa referencia, León XIV remarcó que la actividad política debe estar al servicio de toda la ciudadanía. También pidió a los funcionarios escuchar directamente las demandas de las comunidades y atender la diversidad lingüística del país, para que todos puedan expresar sus necesidades ante las autoridades.

La inseguridad y la violencia también ocuparon un lugar en su mensaje inicial. El Papa sostuvo que la paz debe permitir que las personas salgan a trabajar sin temor, cuiden a sus hijos y regresen tranquilas a sus hogares. Además, expresó que la Iglesia busca permanecer cerca de las víctimas y respaldó los esfuerzos para proteger la vida, la dignidad y los derechos de las personas mediante el derecho y la justicia.

La primera jornada de León XIV en Perú concluyó en la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, donde miles de personas también se congregaron para darle la bienvenida..