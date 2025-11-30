El insólito triángulo amoroso que involucra a Robert F. Kennedy Jr., Olivia Nuzzi y un exgobernador con un pasado en Argentina

Olivia Nuzzi protagoniza un triángulo amoroso que involucra al entonces candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr . y al exgobernador Mark Sanford . La historia combina relaciones íntimas, conflictos judiciales y secretos políticos que mantienen a Washington y a los medios estadounidenses pendientes de cada revelación.

Todo comenzó en septiembre de 2024, cuando New York Magazine suspendió a Nuzzi al descubrir que mantenía una relación personal con Kennedy. Aunque ella aseguró que “la relación nunca había sido física”, la controversia marcó el inicio de un escándalo que fue creciendo con demandas, acusaciones y filtraciones. En ese momento, Nuzzi convivía con Ryan Lizza , quien también cargaba con su propio historial de controversias tras ser despedido de The New Yorker en 2017 por supuesta “conducta sexual inapropiada” , acusaciones que él negó.

Nuzzi se trasladó a Los Ángeles, consiguió un puesto en Vanity Fair y escribió en secreto su libro American Canto, donde describe (sin nombrarlo) su vínculo romántico con Kennedy. Mensajes revelan que él le decía “Livvy” , le escribía poemas, hablaba de tener un hijo con ella y confesaba: “Quiero fluir a través de ti. Quiero dominarte y domarte. Mi amor” . Según The Daily Beast, también le dedicó poemas de tono explícito y le pidió que fuera ella quien cargara con el costo mediático.

El giro más reciente ocurrió cuando Lizza reveló en su blog que Nuzzi tuvo años atrás un romance con Mark Sanford durante las primarias republicanas de 2020: “Tenemos un problema: Olivia se está acostando con Mark Sanford” . Sanford, exgobernador de Carolina del Sur, había protagonizado un escándalo similar en 2009, viajando a Argentina para encontrarse con otra mujer, María Belén Chapur.

Además de las relaciones sentimentales, Lizza asegura que Nuzzi actuó como operadora política de Kennedy , asesorando, influyendo y compartiendo información confidencial de campaña. Incluso envió a una retratista con grabadora oculta a Mar-a-Lago , buscando datos delicados para favorecer a Kennedy.

En American Canto, Nuzzi narra su historia desde su perspectiva: la caída pública, la pasión por la política y el enamoramiento con su sujeto de cobertura. Niega demostrar nada: afirma que no busca convencer, solo narrar, mientras los medios siguen atentos a cada nuevo capítulo de este triángulo amoroso con conexiones que llegan hasta Argentina.

Quienes son Olivia Nuzzi, Robert F. Kennedy Jr. y Mark Sanford

Olivia Nuzzi es una periodista política estadounidense conocida por su cobertura de Washington y las campañas presidenciales. Trabajó varios años como corresponsal en la revista New York Magazine y colaboró con medios como The Daily Beast. En septiembre de 2024 fue suspendida por mantener una relación personal con Robert F. Kennedy Jr., un político al que cubría. Tras el escándalo, se mudó a Los Ángeles y se unió a Vanity Fair, donde comenzó a escribir su libro American Canto, que narra su experiencia y relaciones en el ámbito político.

rfk jr., olivia nuzzi (1) Los intercambios íntimos entre Nuzzi y Kennedy, junto al vínculo previo con Sanford, reavivan el debate sobre ética y poder.

Robert Francis Kennedy Jr., nacido en 1954, es hijo de Robert F. Kennedy y sobrino de John F. Kennedy. Es un abogado ambientalista reconocido y cofundador de la ONG Waterkeeper Alliance, dedicada a la protección de los recursos hídricos. Además, desde 2025 ocupa el cargo de Secretario de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos. En el ámbito político, fue candidato presidencial independiente y figura central en controversias recientes relacionadas con su vínculo con Olivia Nuzzi.

Mark Sanford es un político estadounidense que fue gobernador de Carolina del Sur y candidato presidencial. Su carrera ha estado marcada por escándalos personales: en 2009 desapareció de la vista pública asegurando que hacía senderismo en los Apalaches, pero en realidad viajó a Argentina para encontrarse con una mujer con la que mantenía una relación extramatrimonial, María Belén Chapur. Este episodio dañó su capital político y terminó con su matrimonio.