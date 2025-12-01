Elecciones en Honduras: Nasry Asfura encabeza los resultados presidenciales con un estrecho margen sobre Salvador Nasralla

Con más del 40% de los votos preliminares, Asfura encabeza las elecciones hondureñas y amenaza la continuidad en el poder de la izquierda en el país.

Nasry Asfura lidera el conteo de las elecciones presidenciales en Honduras con un 40,6% de los votos, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). Salvador Nasralla se ubica en segundo lugar con un 38,8%, mientras que la candidata oficialista Rixi Moncada obtiene apenas un 19,6% de los apoyos, generando un clima de tensión y expectativa en el país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) tardó en publicar los resultados debido a un clima de desconfianza que se instauró antes de los comicios. La jornada transcurrió sin incidentes graves pese a la polarización y al estado de excepción impuesto por la presidenta Xiomara Castro. La presencia de militares contribuyó a mantener la calma en las calles, y serán ellos quienes custodien las actas hasta su publicación , medida que generó una gran controversia en la población hondureña.

Salvador Nasralla llamó a “esperar” a que finalice el recuento y señaló que aún cuenta con “expectativas positivas” porque la diferencia es de “ tan solo 23.000 votos, lo que es prácticamente nada”. Además, denunció que no se incluyeron actas de departamentos esenciales como Comayagua, Cortés y Atlántida, y acusó al Partido Libre de “manipular estos resultados”.

Por su parte, Rixi Moncada y la presidenta Xiomara Castro alertaron sobre un p osible fraude electoral , denunciando un “ataque” al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ambas señalaron la existencia de un “plan de sabotaje” y una “guerra psicológica” destinada a “manipular la voluntad popular”.

Empresario conservador y exalcalde de Tegucigalpa , Nasry “Tito” Asfura busca la presidencia por segunda vez bajo el sello del Partido Nacional. Esta semana recibió el apoyo público de Donald Trump, quien destacó su “disposición para combatir el narcotráfico” y llamó a votar por la “Libertad y la Democracia”.

Asfura se presenta como un dirigente práctico y enfocado en la obra pública. “Soy un hombre de trabajo, no de promesas, y sé lo que tengo que hacer”, afirma el candidato, que promete reactivar la economía con empleo e inversión y reforzar la seguridad mediante prevención, tecnología y justicia efectiva.

En la previa a los comicios, tanto Javier Milei como Donald Trump apoyaron a Nasry Asfura, el candidato vinculado al liberalismo más competitivo en las encuestas.

A través de su cuenta de la red social X, Milei escribió: "La única forma de que la libertad siga avanzando en el continente es con una derrota contundente del narcosocialismo que tiene de rehén a Honduras desde el 2022. Mi apoyo total para Tito Asfura que es el candidato que mejor representa la oposición a los tiranos de izquierda que destruyeron Honduras. Tal como planteamos esta semana en la OEA, seguimos muy de cerca el proceso electoral en Honduras para que se respete la voluntad popular y la libertad en la región".

Por su parte, Donald Trump reiteró una perspectiva similar a la mencionada antes de las elecciones en la Argentina: “Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea”.

Mientras el recuento de votos continúa en Honduras, la atención nacional e internacional permanece centrada en Nasry Asfura, quien lidera las elecciones y amenaza con poner fin a la continuidad de la izquierda en el poder. Con denuncias de fraude por parte de Moncada y la presidenta Xiomara Castro, y el respaldo explícito de figuras como Donald Trump y Javier Milei, el país vive un momento crítico que definirá el rumbo político de los próximos años. La conclusión definitiva del conteo será clave para confirmar si Asfura logrará concretar su retorno a la presidencia y consolidar su agenda de seguridad, economía y obras públicas.