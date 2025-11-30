España: miles de personas marcharon en Madrid para exigir elecciones en medio de denuncias de corrupción en el Gobierno

La protesta, convocada por el PP en medio del escándalo Ábalos-Koldo, se transformó en una de las mayores movilizaciones del partido y reforzó la ofensiva política de Núñez Feijóo.

Entre 40.000 y 80.000 personas, según la Delegación del Gobierno y el Partido Popular (PP) respectivamente, se movilizaron este domingo en Madrid para reclamar elecciones generales y denunciar lo que la oposición define como la corrupción que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez.

Lo que comenzó como una protesta centrada en el escándalo que terminó con la prisión preventiva del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García derivó en una demostración de fuerza del Partido Popular . El acto se desarrolló en torno al Templo de Debod , donde desde media mañana se concentraron miles de manifestantes con banderas españolas y algunos estandartes regionales.

El clima adverso -temperaturas por debajo de los 10 grados y amenaza de lluvia- no frenó la afluencia, que desbordó las calles cercanas hasta plaza de España y el Paseo Pintor Rosales . Para el PP, se trató de “una respuesta masiva” y “un acto ciudadano sin siglas”, aunque el escenario lucía claramente la identidad del partido bajo el lema “Elecciones ya” .

Desde ese escenario, el diputado y referente del PP, Alberto Núñez Feijóo. endureció su discurso y vinculó de manera directa a Sánchez con la trama de corrupción. “ El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno ”, lanzó, acompañado por el grito de “ ¡Pedro Sánchez a prisión! ” que se replicó entre los asistentes. Afirmó que “España no aguanta un día más” y pidió a los partidos representados en el Parlamento que definan si están del lado de la “corrupción o la limpieza”.

El mensaje tuvo destinatarios precisos: Partido Nacionalista Vasco ( PNV) y Junts , cuyo respaldo sostiene la gobernabilidad del Ejecutivo. Feijóo les pidió apartarse del “camino de la corrupción institucional” que, según él, encarna el Gobierno. Evitó mencionar la moción de censura instrumental que había sugerido días atrás, pero volvió a presionar a los socios parlamentarios. Retomó incluso el episodio del Peugeot con el que Sánchez recorrió España durante las primarias de 2017. “Cuatro usaron ese auto para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Falta el número uno”, dijo.

También dirigió un mensaje a Vox, con quien comparte gobiernos autonómicos pero mantiene tensiones. Tras una pausa intencional, apeló a “madurez y responsabilidad” y aclaró que su adversario “es el presidente del Gobierno”, no otros partidos de la oposición.

españa corrupción El exministro español, José Luis Ábalos, fue detenido y enfrentará la prisión preventiva. JAVIER SORIANO - AFP

La protesta reunió a las figuras más influyentes del PP: los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, el alcalde José Luis Martínez-Almeida, casi todos los líderes autonómicos del partido y numerosos intendentes. Ayuso volvió a asumir un rol protagónico con un discurso cargado de estridencia. “Este Gobierno no vino a servir al país, sino a servirse de él”, afirmó. “No nos acostumbremos a lo que no es normal; así empiezan todas las dictaduras”. Además, acusó a los socios de Sánchez de estar “abonados a una mafia de corrupción” y señaló a Bildu como parte de un proyecto que, según ella, puede favorecer un resurgimiento de ETA.

Sus declaraciones se enmarcaron en una semana agitada tras la condena por revelación de secretos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un caso que involucró al novio de la propia Ayuso. Una línea que retomó Martínez-Almeida, quien afirmó que “España es ya una dictadura o está camino de serlo”, denunciando una supuesta persecución desde los poderes del Estado. “Deberíamos estar votando en una urna”, sostuvo, pese a que la Constitución fija las elecciones generales para 2027.

La masividad del acto superó lo previsto por el PP, que lo comparó con las grandes concentraciones de Puerta del Sol en 2023 y de plaza de España en enero de 2024. Feijóo destacó el desafío de convocar a decenas de miles de personas en noviembre y celebró que el resultado demuestra un respaldo sostenido en la calle. “Sánchez quiere que nos agotemos y que nos desmoralicemos. No lo vamos a hacer”, afirmó. “No vamos a parar hasta tener todos los votos necesarios. Habrá un mañana diferente más pronto que tarde”.

El acto concluyó con el himno nacional y un cierre autocrítico del propio Feijóo: reconoció errores, pero defendió su integridad. “La perfección es para los matones. Yo también me equivoco. Pero no he fallado en ser un servidor honesto de mi país”.

Con esta movilización, el PP busca capitalizar el desgaste del Gobierno, profundizado por el caso Ábalos-Koldo, y aumentar la presión sobre un escenario político marcado por la confrontación, las tensiones con los socios parlamentarios del Ejecutivo y un clima profundamente polarizado en España.