Descubrieron en Inglaterra la prueba más antigua de fuego hecho por humanos hace más de 400.000 años

Se trata de un pozo antiguo que guardaba una serie de elementos afectados por el fuego. Según los investigadores, la posibilidad de consumir varios alimentos favoreció la supervivencia.

﻿El hallazgo se hizo en un antiguo pozo de arcilla para fabricar ladrillos construido por neandertales hace más de 400.000 años.

Un grupo de científicos descubrió en Inglaterra la prueba más antigua conocida de que los humanos prehistóricos hacían fuego. Se trata de una serie de elementos afectados por el calor encontrados con fecha de más de 400.000 años, lo que simboliza un hito de que el linaje evolutivo humano se produjo mucho antes de lo que se sabía.

El hallazgo se hizo en un antiguo pozo de arcilla para fabricar ladrillos construido por neandertales, dentro de una casa de 415.000 años, cerca de la aldea de Barnham , condado de Suffolk.

Allí los investigadores encontraron una mancha de barro calentado , hachas de mano de sílex destrozadas por el calor y dos trozos de pirita de hierro -un mineral que crea chispas cuando se golpea contra la piedra para encender yesca.

Estos elementos fueron identificados como una hoguera utilizada repetidas veces . "Creemos que los humanos trajeron pirita al lugar para hacer fuego. Y esto tiene enormes implicaciones a la hora de hacer retroceder la más temprana fabricación del fuego", declaró el arqueólogo Nick Ashton , conservador de las Colecciones Paleolíticas del Museo Británico de Londres.

Ashton es, además, responsable de la investigación publicada el miércoles en la revista Nature. Hasta ahora, la primera prueba conocida de que se hacía fuego databa de hace unos 50.000 años en un yacimiento del norte de Francia, también atribuido a los neandertales.

El uso controlado del fuego marcó un hito en la evolución del linaje humano, no sólo para cocinar y protegerse de los depredadores, sino también para proporcionar calor, lo que permitió a los cazadores-recolectores prosperar en zonas con entornos más fríos.

Según los investigadores, la posibilidad de consumir una mayor variedad de alimentos favoreció la supervivencia y permitió alimentar a grupos humanos más numerosos, citó Reuters.

El fuego y su función social

El fuego también pudo contribuir a la evolución en grupo, ya que "la hoguera se convierte en un centro social", afirmó Davis. "Somos una especie que ha usado el fuego para dar forma al mundo que nos rodea", sumó, señalando que los nuevos hallazgos muestran que este rasgo de nuestra especie Homo sapiens es algo en común con otras como los neandertales y denisovanos.

El yacimiento paleolítico de Barnham es anterior a los primeros fósiles conocidos de Homo sapiens en África. Los investigadores creen que los neandertales, nuestros primos evolutivos más cercanos, eran los que hacían fuego.

El paleoantropólogo y coautor del estudio Chris Stringer afirmó que en el yacimiento de Barnham no se encontraron restos fósiles humanos. Sin embargo, señaló que a mediados del siglo XX se encontraron trozos de un cráneo humano de unos 400.000 años de antigüedad característico de un neandertal a menos de 160 kilómetros al sur, en una localidad llamada Swanscombe.



Los investigadores pasaron cuatro años realizando pruebas para demostrar que las evidencias de Barnham eran de fuego hecho de manera deliberada.