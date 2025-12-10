Quiénes son los otros ganadores del Nobel de la Paz que como María Corina Machado no pudieron asistir a la ceremonia

La líder de Vente Venezuela viajó a Oslo pero no pudo decir presente en la ceremonia oficial, donde fue su hija finalmente la que recibió la condecoración.

María Corina Machado fue galardonada este miércoles con el premio Nobel de la Paz , sin embargo, no pudo asistir a la ceremonia a recibir el premio. En su lugar, fue su hija, Ana Corina Sosa, quién también dio un extenso discurso contra el régimen de Nicolás Maduro.

A pesar de parecer una situación extrema, el de la venezolana no es el único caso . Así, al menos otros 8 ganadores del Nobel de Paz tampoco pudieron decir presentes en la ceremonia .

La activista iraní, firme opositora al uso obligatorio del velo y a la pena de muerte , recibió el Nobel mientras seguía detenida en la prisión de Evin, en Teherán. Sus hijos mellizos, exiliados en Francia, viajaron en su nombre y leyeron el discurso que ella envió desde su celda. A finales de 2024, Mohammadi obtuvo una libertad provisional por razones médicas , aunque su situación judicial continúa abierta.

Fundador y referente histórico de Viasna , la principal organización de derechos humanos de Bielorrusia, Bialiatski también estaba encarcelado cuando fue anunciado el premio. Un año después, recibió una condena a diez años de prisión por supuesta financiación de acciones que, según el régimen, “atentaban gravemente contra el orden público”. En la premiación, lo representó su esposa.

La activista iraní recibió el Nobel mientras seguía detenida en la prisión de Evin, en Teherán.

El disidente chino no pudo estar presente ni ser representado: su silla quedó simbólicamente vacía. Ni su esposa, Liu Xia - en arresto domiciliario -, ni sus hermanos pudieron abandonar China. Escritor, profesor y figura clave del movimiento democrático de Tiananmen en 1989, obtuvo libertad condicional en mayo de 2017 tras un diagnóstico de cáncer terminal. Falleció dos meses después.

El caso del disidente chino fue uno de los más emblemáticos: no pudo estar presente ni ser representado.

Aung San Suu Kyi (1991)

En aquel momento bajo arresto domiciliario, la líder opositora de Myanmar tenía autorización para viajar, pero eligió quedarse en su país por temor a no poder regresar. En la ceremonia se colocó otra silla vacía y el premio fue recibido por su esposo y sus dos hijos.

Lech Walesa (1983)

Aunque no estaba detenido, el histórico dirigente del sindicato Solidarnosc prefirió no viajar a Oslo: temía que el régimen comunista le impidiera volver a Polonia. Fue representado por su esposa y su hijo.

Andréi Sájarov (1975)

El físico y disidente soviético tampoco pudo asistir. La URSS le negó el permiso de salida, por lo que su esposa, Yelena Bónner - también activista -, fue quien recibió el galardón.

En el caso de Yelena Bónner, fue su esposa quién recibió la condecoración.

Henry Kissinger y Le Duc Tho (1973)

Uno de los Nobel más polémicos. Ambos fueron premiados por la frágil tregua en Vietnam, pero ninguno asistió: Le Duc Tho lo rechazó por considerar que la paz no se cumplía, mientras que Henry Kissinger evitó viajar por temor a manifestaciones en su contra.

Carl von Ossietzky (1935)

El periodista pacifista alemán estaba detenido en un campo de concentración nazi al momento del anuncio. Había sido arrestado tras la redada que siguió al incendio del Reichstag en 1933. Murió en 1938 en un hospital, aún bajo custodia del régimen.