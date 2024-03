Detienen en Rusia a cinco periodistas de medios independientes

El testimonio de uno de los periodistas arrestados

Zharov dijo a RusNews que ese podría ser el motivo de la detención, aunque según OVD-Info las razones del arresto no están claras.

"Nos dijeron que éramos drogadictos, que estábamos holgazaneando sin un propósito claro", declaró.

Vladimir putin (1).jpg Reuters

"No hicieron un informe de la detención, pero sí que me patearon, me pusieron un pie encima de la cabeza, torcieron mis dedos, me hicieron mofa cuando intenté levantarme, y exigieron ver mi mochila como si tuviera explosivos", declaró al medio.

Desde que lanzó su asalto contra Ucrania, Rusia ha prohibido, bloqueado o intentado censurar casi toda la prensa independiente que aún opera en el país.

Muchos periodistas huyeron tras la ofensiva

Numerosos periodistas independientes han huido tras la ofensiva, y quienes permanecen enfrentan riesgos.

Los periodistas estadounidenses Evan Gershkovich y Alsu Kurmasheva están detenidos a la espera de juicio.