Lula da Silva despliega ayuda humanitaria tras devastador tornado en el sur de Brasil







El fenómeno climático afectó la localidad Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná. En zonas rurales se reportaron daños en hasta el 80% de las estructuras.

Lula da Silva expresó su solidaridad con los afectados y anunció medidas de ayuda.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este sábado el envío de ayuda humanitaria y un equipo interministerial a Rio Bonito do Iguaçu, en el estado de Paraná, tras el paso de un tornado que dejó al menos seis muertos y más de 430 heridos. El fenómeno, registrado con vientos de entre 180 y 250 kilómetros por hora, arrasó con viviendas, vehículos y la infraestructura local, generando una emergencia que aisló a varias comunidades por cortes de energía y comunicaciones.

El mandatario brasileño expresó su solidaridad con las familias afectadas a través de sus redes sociales y detalló las medidas inmediatas adoptadas por su gobierno. "Un equipo liderado por la ministra Gleisi Hoffmann, integrado por los ministerios de Salud y de Integración y Desarrollo Regional, ya se dirige a la zona", informó Lula. Además, técnicos especializados en ayuda humanitaria y reconstrucción, junto a efectivos de la Fuerza Nacional, fueron desplegados para asistir en las tareas de rescate y apoyo a las víctimas.

Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas.



Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025



Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,… — Lula (@LulaOficial) November 8, 2025 Impacto del tornado y las respuestas estatales El tornado afectó principalmente a Rio Bonito do Iguaçu, donde la caída de árboles y el colapso de edificaciones complicaron las labores de emergencia. En zonas rurales entre Turvo y Guarapuava, se reportaron daños en hasta el 80% de las estructuras, según informes preliminares. El Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná (Simepar) confirmó que el fenómeno superó en intensidad a los registros históricos de la región.

El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, indicó que, por instrucción presidencial, el gobierno federal coordina acciones de asistencia humanitaria y reconstrucción. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) mantuvo alertas por tormentas severas en Paraná y los estados vecinos de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, ante el riesgo de nuevos eventos climáticos extremos.

Especialistas, como el meteorólogo Mario Navarro, vincularon la ocurrencia de estos fenómenos a las condiciones de clima cálido y húmedo típicas de la región, agravadas por el calentamiento anómalo cerca de la línea del Ecuador. "La neutralidad del Atlántico y el aumento de temperaturas en la zona están potenciando eventos más frecuentes e intensos", explicó Navarro, quien también advirtió sobre la posibilidad de que tormentas similares alcancen zonas de Argentina en los próximos días.

El gobierno brasileño reafirmó su compromiso de acompañar a la población de Paraná y garantizar el apoyo necesario durante la fase de recuperación.