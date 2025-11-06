Alerta por un doble ciclón en Brasil: ¿puede llegar a la Argentina?







Un fenómeno climático que se está gestando en el sur de Brasil provocará fuertes tormentas, vientos muy intensos y un marcado cambio en las condiciones del tiempo.

Alerta por un doble ciclón brasileño.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) un fenómeno climático que se está gestando en el sur de Brasil provocará fuertes tormentas, vientos muy intensos y un marcado cambio en las condiciones del tiempo en al menos 14 provincias argentinas. Además, habrá un marcado descenso tanto de la temperatura como de la sensación térmica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El informe del observatorio brasileño, MetSul Meteorología, detalló que uno de los ciclones se formará en Río Grande do Sul. El mismo comenzaría el jueves y su impacto se extenderá hasta el sábado, con valores de presión muy bajos.

ciclon brasil Como impactará el ciclón en Argentina Este fenómeno climático también afectará a Argentina. Según el SMN, las temperaturas sufrirán un marcado descenso en gran parte del territorio.

Este jueves, las mínimas en la región metropolitana rondará los 7 grados y el sábado habrá mínimas de 6 grados durante la mañana, aunque las máximas durante el resto del día, rondarán los 20 grados. Sin embargo, no solo afectará al AMBA, sino que hay 14 provincias en las que el ente emitió alertas.

De esta manera, desde este jueves, la llegada del sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas. Las precipitaciones afectarán a las provincias del Litoral: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Además, las lluvias irán avanzando hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También se esperan precipitaciones en el Norte y Cuyo, incluyendo Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, además de la propia provincia de Buenos Aires.

Con el avance del fin de semana, el ingreso de aire más frío provocará un brusco descenso en las temperaturas, especialmente en el centro del país.

Temas Clima