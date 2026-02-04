Bill Gates habló sobre su relación con Jeffrey Epstein: "Me arrepiento de cada minuto que pasé con él"

Gates negó las acusaciones mencionadas en los borradores de correos electrónicos de Epstein sobre sus transgresiones con mujeres.

Bill Gates habló sobre su relación con Jeffrey Epstein y dijo que "lamenta" haber pasado tiempo con el financiero caído en desgracia.

Las declaraciones dadas en una entrevista con 9 News Australia fueron mientras discutía el contenido de nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 30 de enero.

En declaraciones al editor político Charles Croucher, Gates negó las acusaciones mencionadas en los borradores de correos electrónicos de Epstein sobre sus transgresiones con mujeres. También negó haber contraído una enfermedad de transmisión sexual que ocultó a su entonces esposa, Melinda French Gates .

"Al parecer, Jeffrey se escribió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió", declaró Gates a 9 News Australia. " El correo electrónico es falso. No sé qué pensaba . ¿Intentaba atacarme de alguna manera? Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y me disculpo por haberlo hecho".

Gates dijo a 9 News que conoció a Epstein en 2011 y que "solo fue a cenas" con el delincuente sexual convicto hasta 2014. Agregó al medio que su relación consistía principalmente en discutir oportunidades de negocios juntos.

"El enfoque siempre fue que conocía a mucha gente muy rica y decía que podía lograr que donaran dinero a la salud mundial. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida", declaró a 9 News Australia. "Fue una tontería pasar tiempo con él. Soy una de las muchas personas que se arrepienten de haberlo conocido".

Bill Gates negó haber visitado la isla de Jeffrey Epstein

Gates también negó haber visitado alguna vez la isla de Epstein o haber tenido relaciones con otras mujeres.

"Nunca fui a la isla, nunca conocí a ninguna mujer", declaró a 9 News Australia . "Y cuanto más se sepa, más claro quedará que, aunque el momento fue un error, no tuvo nada que ver con ese tipo de comportamiento".

Epstein fue arrestado en julio de 2019 y acusado de tráfico sexual de menores. Fue encontrado muerto un mes después, en un aparente suicidio, mientras esperaba su juicio en el Centro Correccional Metropolitano de la ciudad de Nueva York.

La última entrevista de Gates llega después de que su exesposa, Melinda, con quien comparte tres hijos, dijera que “necesita responder” sobre sus asociaciones con Epstein.

“Cualquier pregunta que quede sobre lo que no sé —ni siquiera puedo empezar a saberlo todo—, esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos tienen que responder a esas cosas, no yo”, declaró a NPR . “Y estoy muy feliz de estar lejos de todo ese desastre que había allí”.