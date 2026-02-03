"Soy un depredador sexual nivel 1": la sorprendente frase de Jeffrey Epstein en una entrevista + Seguir en









El Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación del delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense.

El financiero estadounidense Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda de prisión mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

El delincuente sexual infantil y violador en serie estadounidense, Jeffrey Epstein, había considerado que es un "depredador sexual nivel 1". El Departamento de Justicia publicó hace unos días más de tres millones de páginas de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes relacionados con la investigación de Epstein.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hasta el momento, es considera la mayor cantidad de documentos compartidos por el gobierno desde que una ley ordenara su difusión el año pasado. Este video completo, publicado por DoJ y que dura casi dos horas, muestra al delincuente convicto respondiendo a las preguntas de un entrevistador. Sin embargo, aún no se ha difundido quién hace las preguntas, ni cuándo ni por qué se filmó la grabación.

Fragmentos de la entrevista a Jeffrey Epstein entrevista Jeffrey Epstein En el dialogo, también se le consulta a Epstein sobre su riqueza y le preguntan si su dinero es “sucio”. “No, no lo es”, replica. Cuando se le pregunta por qué no lo es, el financiero convicto responde: “Porque me lo gané”.

“Pero te lo ganaste asesorando a las peores personas del mundo, ¿verdad? Que hacen cosas terribles solo para ganar más dinero”, replicó el entrevistador. “La ética siempre es un tema complejo”, responde Epstein antes de afirmar que donó dinero para “ayudar a erradicar la polio en Pakistán e India”.

Más tarde, el entrevistador le pregunta si es un “depredador sexual de clase tres”. “Nivel 1... soy el más bajo”, respondió Epstein. “¿Pero un criminal?”, dijo el periodista. “Sí”, asiente Epstein.

Caso Jeffrey Epstein El financiero estadounidense Jeffrey Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda de prisión mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Años antes, en 2008, había sido condenado en otro proceso en Florida por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años tras llegar a un polémico acuerdo con la fiscalía. Los archivos también revelaron el tiempo que el delincuente pasó en prisión junto con registros de la investigación sobre Ghislaine Maxwell, la socia de Epstein que fue condenada por ayudarlo a traficar con niñas menores de edad.