Donald Trump intenta mejorar su imagen pública con beneficios y medidas sorpresa

El mandatario estadounidense enfrenta malos datos económicos y teme una dura derrota legislativa a mediados de 2026.

El presidente de EEUU mostró una faceta más formal, con promesas e iniciativas para reconquistar votos.

En menos de 24 horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció una serie de iniciativas y beneficios para soldados en servicio, la industria del cannabis y hasta astronautas, así como promesas por venir, mientras lidia con malas noticias económicas y una caída de su popularidad.

El mandatario atraviesa una racha negativa, con cifras de las encuestas a la baja y un débil informe sobre el empleo. Sin embargo, la mayor preocupación entre los republicanos es el temor por una derrota en las elecciones de medio término de 2026.

A eso se le suman titulares no deseados para Trump, desde un controvertido perfil de su jefe de gabinete hasta reacciones a sus comentarios sobre la muerte del director Rob Reiner. Al mismo tiempo, enfrenta asuntos exteriores como una escalada militar en el Caribe a medida que aumentan las tensiones con Venezuela, un viaje marquesina a Asia para hablar de comercio con líderes extranjeros y una guerra aún por resolver en Ucrania.

Entre promesas y medidas, Trump busca mejorar su imagen El pasado miércoles, el presidente dio un discurso de casi 20 minutos en horario de máxima audiencia, con un tono más formal y guionizado que sus apariciones casi diarias en el Despacho Oval, en el que prometió que la inflación se detuvo y predijo que los precios de “la electricidad y de todo bajarán drásticamente”.

Asimismo, aseguró que revelará pronto un plan de reforma de la vivienda para abordar una creciente crisis de asequibilidad. Se prevé que tanto este tema como los precios de la energía y el coste de vida serán centrales para poder dar pelea en las elecciones legislativas de 2026.

Y durante la jornada del jueves, Trump aprobó el envío de cheques de u$s1.776 a los soldados en servicio activo y designó los días antes y después de Navidad como días festivos federales para 2025, lo que llegó como una medida sorpresa para los estadounidenses, que se prepararan para el fin de año y las fiestas. Asimismo, buscó reconquistar a la industria del cannabis con la relajación de las normas para el consumo de marihuana y hasta autorizó el envío de astronautas de vuelta a la Luna. Una a favor para Trump: la junta del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, que cuenta con aliados elegidos a dedo por Trump, votó el jueves a favor de rebautizar el recinto de Washington con el nombre Centro Trump-Kennedy.