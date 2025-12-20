EEUU volvió a incautar un barco petrolero sancionado frente a Venezuela y refuerza la tensión

De esta forma, Donald Trump refuerza su accionar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se trataba de una embarcación sancionada internacionalmente.

Estados Unidos llevó adelante una nueva operación naval frente a las costas de Venezuela y concretó la intercepción y confiscación de un segundo buque petrolero sancionado , en el marco de su política de control marítimo y aplicación estricta de sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro .

Según informaron funcionarios estadounidenses, la maniobra consistió en el abordaje de una embarcación previamente incluida en los listados de sanciones. La operación se desarrolló en aguas cercanas al litoral venezolano y se ejecutó conforme a los procedimientos legales vigentes para este tipo de acciones.

Desde Washington explicaron que la incautación formó parte de un esquema permanente para hacer cumplir las sanciones impuestas a barcos y entidades vinculadas al gobierno venezolano. Las autoridades evitaron, por el momento, brindar detalles sobre la identidad del navío o la situación de su tripulación.

Fuentes oficiales subrayaron que este tipo de operativos resultó clave para frenar el transporte de cargamentos considerados ilícitos y para reforzar la seguridad en el Caribe y el Atlántico. En los últimos meses, Estados Unidos intensificó la vigilancia sobre las rutas marítimas de la región, en una ofensiva que combinó presión diplomática, sanciones económicas y presencia militar.

El pasado viernes 12 de diciembre, la administración estadounidense ratificó que continuará con la política de incautar más buques petroleros , con el objetivo de profundizar el cerco sobre Maduro y forzar su salida del poder.

Donald Trump y Nicolás Maduro Donald Trump refuerza su presión sobre Nicolás Maduro. Archivo

Esa estrategia incluyó un despliegue militar en el Caribe, ataques letales contra embarcaciones acusadas de narcotráfico y advertencias explícitas sobre posibles bombardeos en territorio venezolano.

El presidente Donald Trump sostuvo públicamente que los “días de Maduro están contados”, aunque evitó precisar cuáles serán los próximos pasos de su administración.

Las consecuencias de estas medidas ya se reflejaron en la actividad portuaria de Venezuela. El jueves 11 de diciembre, cerca de una docena de petroleros permanecieron fondeados frente al principal puerto del país sin animarse a atracar para cargar crudo. En condiciones normales, al menos diez barcos operaban de manera simultánea en esa terminal.

Un funcionario portuario venezolano explicó que el temor a nuevas acciones estadounidenses provocó ausentismo laboral y reportes masivos de enfermedades entre trabajadores del sector energético en distintas regiones del país.

El petróleo es el eje de la crisis económica para Venezuela

La relevancia del crudo para el régimen chavista es central, ya que históricamente, las exportaciones petroleras representaron más del 90 % de los ingresos externos de Venezuela.

Además, allegados al poder fueron acusados de apropiarse de parte de los miles de millones de dólares que genera anualmente la industria, según publicó The Wall Street Journal.

La amenaza constante de incautaciones obligó a Venezuela a vender su petróleo muy por debajo del precio internacional a los pocos compradores disponibles, como China, y a utilizar una porción creciente de sus ya debilitadas reservas internacionales para contener la inflación.

El economista venezolano Francisco Rodríguez, de la Universidad de Denver, advirtió que un escenario de incautaciones regulares tendría consecuencias severas. “Si provocas una caída masiva de los ingresos petroleros, eso va a causar otra recesión masiva”, afirmó, y sostuvo que la pérdida de un buque mensual podría empujar al país nuevamente a una crisis profunda.

La flota en la sombra y los antecedentes

El transporte de crudo venezolano se apoya en una denominada “flota en la sombra”, integrada por cerca de mil buques antiguos que también trasladaron petróleo sancionado de Rusia e Irán. De acuerdo con TankerTrackers.com, alrededor de 80 embarcaciones operaron en aguas venezolanas o en sus inmediaciones, y más de 30 estuvieron bajo sanciones estadounidenses.

Las incautaciones en aguas internacionales no resultaron habituales, aunque existieron precedentes. En 2020, durante la primera presidencia de Trump, Estados Unidos confiscó cuatro buques con combustible iraní tras obtener una orden judicial federal que los vinculó con una organización terrorista designada.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el primer buque incautado, el Skipper, ya había sido sancionado previamente por transportar petróleo iraní y será trasladado a un puerto estadounidense. Según explicó, las fuerzas norteamericanas ejecutaron una orden judicial, interrogaron a la tripulación y avanzaron en el proceso legal para tomar posesión de 1,85 millones de barriles de petróleo que transportaba la nave.

La nueva incautación refuerza el mensaje de EEUU: el control sobre el comercio petrolero venezolano se profundizó y la presión sobre el régimen de Maduro entró en una fase más agresiva y sostenida.