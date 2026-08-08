El Senado de EEUU aprobó un proyecto de ley para evitar un cierre del gobierno de Donald Trump antes de las elecciones + Agregar ámbito en









Con 90 votos a favor y seis en contra, el plan fue aprobado y ahora debe recibir el aval de la Cámara de Representantes. La iniciativa mantiene la financiación del gobierno hasta el 11 de diciembre.

Congreso de los Estados Unidos. Foto: AP

El Senado de EEUU aprobó este sábado un proyecto de ley para extender la financiación del gobierno y evitar un cierre de la administración de Donald Trump antes de las elecciones de medio mandato de noviembre.

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Con 90 votos a favor y seis en contra, el proyecto fue aprobado y ahora debe recibir el aval de la Cámara de Representantes. La iniciativa mantiene la financiación del gobierno hasta el 11 de diciembre, más de un mes después de los comicios. De no aprobarse, la administración se quedaría sin fondos el próximo 30 de septiembre.

Republicanos y demócratas dieron señales de querer evitar un presunto cierre del gobierno en plena campaña electoral, ya que dejaría sin sueldo a miles de empleados federales, afectaría al funcionamiento de las principales agencias del país e incluso podría generar problemas en el tráfico aéreo.

Con 90 votos a favor y seis en contra, el plan fue aprobado y ahora debe recibir el aval de la Cámara de Representantes. La iniciativa mantiene la financiación del gobierno hasta el 11 de diciembre. Télam El Senado aprobó un proyecto de ley para extender el financiamiento del gobierno El proyecto de ley incluye una variedad de excepciones negociadas entre los senadores y la Casa Blanca. Los demócratas lograron incluir una cláusula para garantizar que no se pueda transferir dinero a la Patrulla Fronteriza, informaron medios locales.

La Cámara de Representantes, controlada por republicanos, aprobó su propia versión de la medida el mes pasado. Ambas cámaras deberán resolver sus diferencias antes de que el presidente estadounidense pueda promulgar la ley antes de que los fondos actuales se agoten el 30 de septiembre.

Aún no está claro si el proyecto de ley podrá pasar la votación de la Cámara de Representantes, aunque los legisladores ahí también buscan evitar una disputa por el cierre antes de las elecciones al Congreso, las cuales se celebrarán el 3 de noviembre. Los recientes cierres de gobierno en EEUU La oposición demócrata provocó el año pasado el cierre de gobierno más largo de la historia, de 43 días, por la falta de acuerdo con los republicanos para extender los subsidios de los planes de salud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como ‘Obamacare’. Por otro lado, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tuvo que cerrar por la falta de financiación después de que la oposición demócrata bloqueara los fondos en protesta por la muerte de dos ciudadanos a manos de agentes federales durante redadas migratorias en Minesota.

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